Crazy Time — это игра из категории live-казино. Идея и реализация принадлежат Evolution Gaming: студия запустила Крейзи Тайм в середине 2020 года. Игроки с восторгом встретили обновлённую рулетку.

Шоу Крейзи Тайм не теряет популярность: на трансляции стабильный онлайн 3000+ пользователей. Игра однозначно превзошла успех Monopoly Live, Deal or no Deal, Mega Ball.

Общие правила Crazy Time

Шоу сочетает технологии, спецэффекты и живое общение. Атмосферу настоящего казино задают ведущие. Они не только комментируют происходящее, но и являются частью игрового процесса.

В центре внимания колесо рулетки, поделённое на 54 сектора. За его вращение отвечает ведущий. Каждый раунд, используя только собственные усилия, он раскручивает колесо в левую или правую сторону. За торможение и определение победного сектора отвечает трещотка, которая закреплена в верхней части колеса.

В Crazy Time 8 видов ставок:

x1 . Шанс выпадения — 38,88%. RTP — 96,08%.

. Шанс выпадения — 38,88%. RTP — 96,08%. x2 . Шанс выпадения — 24,07%. RTP — 95,95%.

. Шанс выпадения — 24,07%. RTP — 95,95%. x5 . Шанс выпадения — 12,96%. RTP — 95,78%.

. Шанс выпадения — 12,96%. RTP — 95,78%. x10 . Шанс выпадения — 7,4%. RTP — 95,73%.

. Шанс выпадения — 7,4%. RTP — 95,73%. Coin Flip . Шанс выпадения — 7,4%. RTP — 95,27%.

. Шанс выпадения — 7,4%. RTP — 95,27%. Cash Hunt . Шанс выпадения — 3,7%. RTP — 95,7%.

. Шанс выпадения — 3,7%. RTP — 95,7%. Pachinko . Шанс выпадения — 3,7%. RTP — 94,33%.

. Шанс выпадения — 3,7%. RTP — 94,33%. Crazy Time. Шанс выпадения — 1,85%. RTP — 94,41%.

Ограничений по выбору нет: можно ставить на один или несколько секторов сразу. Средний показатель RTP Crazy Time близится к 96%. Это означает, что в течение определённого времени игрок теряет лишь 4%. Ставка в долгосрочной перспективе не окупается, но возвращается практически в полном размере.

Самый выгодный сектор — x1. За него игрок получает выплату в размере 1:2. Более 80% барабана занимают секторы x1–10, они выпадают намного чаще, чем бонусные игры.

Над колесом разыгрывается множитель. Если сектор совпадает с иксом, то выигрыш умножается.

Интересно! В Crazy Time можно выиграть до x20000 за ставку.

Бонусные режимы

Самое интересное в Крейзи Тайм — бонусные игры. Ведущий подходит к одному из четырёх аппаратов (в зависимости от выпавшего сектора), чтобы разыграть от x2 до x20000.

Coin Flip

Когда колесо Crazy Time останавливается на секторе Coin Flip, ведущий нажимает кнопку, запуская автоматическое подбрасывание монеты. Если монета падает красной гранью вверх, применяется красный множитель. Аналогично с синим цветом. Множители варьируются от х2 до х100.

Cash Hunt

При выпадении зелёного сектора камера перемещается на огромный экран с множителями Cash Hunt. Сначала игрокам демонстрируют возможные иксы, после чего на их месте появляются картинки. Игроку нужно выстрелить из пушки в 1 из 108 символов, чтобы определить свой множитель.

После выстрела все ячейки открываются и начисляется выигрыш. Сделать повторную попытку нельзя. Если игрок не успел выбрать символ, пушка автоматически выстрелит в случайную ячейку.

Pachinko

Когда выпадает сектор Pachinko, ведущий переходит к вертикальной стене с 16 ячейками. Он берёт светящийся шарик и запускает сверху вниз. В зависимости от того, в какой сектор попадает шарик, игроки выигрывают множители.

Иногда появляется спецсимвол «Double». Если шарик упадёт в один из таких секторов, то все множители увеличиваются в 2 раза и шарик запустят ещё раз. После умножения double не пропадает. Иногда шарик падает 4–5 раз в одно и то же место, разгоняя иксы до огромных значений.

Crazy Time

Когда на основном колесе выпадает красный сектор, игроков ждёт увлекательное приключение. Ведущий проходит за красные двери, где находится гигантское колесо фортуны. Игроки выбирают один из трёх цветов на колесе, надеясь выиграть максимальный множитель. На секторах также есть символы удвоения и утроения ставок.

Если выпадает умножение на Crazy Time, а затем серия удвоений, то игроки гарантировано выигрывают суммы от x500. Потенциальная выплата теоретически не ограничена, однако большинство онлайн-казино устанавливают лимит в 500 000 фунтов стерлингов.

Стратегии по игре Crazy Time

Даже самые сложные алгоритмы ставок не могут гарантировать выигрыш. Crazy Time остаётся игрой случая, где исход всегда зависит от удачи. Однако есть стратегии, которые позволяют продлевать игровую сессию с минимальным риском проиграть все деньги за 2–3 ставки.

10-5-2-1

Тактика с относительно низким риском для тех, кто предпочитает постепенный, пусть и небольшой выход в плюс.

Суть стратегии заключается в распределении ставок:

2 единицы на сектор x10,

2 единицы на сектор x5,

2 единицы на сектор x2,

4 единицы на сектор x1.

Где «единица» — это любая сумма, которая используется в качестве базовой ставки.

Например, если единица равна 1 доллару, то ставки будут:

$2 на x10,

$2 на x5,

$2 на x2,

$4 на x1.

Эта стратегия покрывает большую часть колеса рулетки, обеспечивая высокие шансы на небольшой, но стабильный выигрыш. Минимальная прибыль составит 8 долларов, а максимальная — 22 доллара при попадании в сектор 10.

Преимущества стратегии в том, что она позволяет долго играть без существенных потерь. Ещё она проста в использовании для новичков в рулетке. Недостатком является невозможность получения крупного куша, зато риск проигрыша всей суммы минимален.

Стратегия Мартингейл

Рискованная, но потенциально прибыльная тактика для игры в рулетку Crazy Time. Суть её заключается в удвоении ставки после каждого проигрыша, чтобы в конечном итоге не только компенсировать убытки, но и получить прибыль.

Рассмотрим стратегию на примере:

Делаем ставку 1 доллар на все бонусные ячейки (всего 4). Если проигрываем, в следующем раунде ставим 2 на каждое бонусное поле (всего 8) — то есть удваиваем предыдущую ставку. Повторяем, пока не выпадет бонус. Как только выпадет бонус, мы не только вернём потраченные деньги, но и, возможно, останемся в плюсе.

Ставки только на бонусные раунды рискованны, но статистика показывает, что такой раунд выпадает в Crazy Time в среднем раз в 10 спинов. Так что при правильном подходе стратегия Мартингейл может быть эффективной.

В примере представлен вариант стратегии с расчётом на выпадение от x15 до x20000. Мартингейл также работает в отношении числовых ячеек. Можно ставить только на единицу или только на двойку. Но в таком случае шансов выиграть с большой иксовкой намного меньше.

Поиск закономерности

Отслеживайте частоту выпадения разных секторов за последние часы или дни на специализированных сайтах. Это поможет выявить текущие тенденции. Например, если сектор 2 появлялся реже обычного в течение суток, возрастают шансы на его скорое выпадение.

Анализируйте статистику внутри текущей сессии. Вкладка истории показывает результаты последних 60 раундов. Подсчитайте среднюю частоту выпадения каждого сектора и делайте ставки на те, которые «отстают» — выпадали реже одного раза за 6 спинов.

Важно! Учитывайте, что каждая сессия уникальна. Не стоит всегда полагаться на статистику. Если уже долгое время ставка не играет, рекомендуется сменить тактику.

Вы можете разработать специальные стратегии для разных мини-игр внутри Crazy Time. Например, при игре Cash Hunts анализируйте, в каких зонах чаще прячутся крупные иксы за последние раунды.

В ожидании x1000

Некоторые игроки в онлайн-казино пренебрегают стратегией и полагаются лишь на везение. Они делают максимально рискованные ставки, надеясь на редкий большой выигрыш.

В Crazy Time есть фанаты, которые ставят только на единственный сектор красного цвета. Шансы на победу здесь всего 1,85%, зато потенциальный выигрыш велик. Некоторые используют функцию автоигры, позволяющую повторять ставку раз за разом. Они просто ждут удачного стечения обстоятельств, не прилагая никаких усилий.

Подобная стратегия крайне рискованна. Но есть и те, кто готов пожертвовать стабильным, хоть и небольшим выигрышем ради шанса сорвать настоящий куш. Иногда фортуна улыбается смельчакам!

Распределение рисков

Эта стратегия противоположна подходам, основанным на тщательном выборе конкретных секторов. Вместо этого она заключается в максимальном распределении ставок по всем доступным вариантам с учётом бюджета.

Цель — сделать ставки на множество разных исходов, чтобы увеличить шансы на то, что колесо остановится в одном из выбранных секторов.

Например:

5$ на число 1,

2$ на число 2,

2$ на число 5,

1$ на любой бонус.

Благодаря количеству повторений каждого сектора, подобные ставки могут охватывать около 50% вариантов, существенно увеличивая вероятность выигрыша.

Советы для новичков

Режимы live-казино — одна из самых популярных вкладок в любом онлайн-казино. Трансляции предлагают незабываемый опыт, сочетая реальную атмосферу казино с удобством онлайн-платформы.

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться игрокам live-казино:

Выбор заведения . Самый важный шаг — это выбор компании, которой можно доверять. Обратите внимание на лицензии и сертификаты, наличие положительных отзывов от других игроков.

. Самый важный шаг — это выбор компании, которой можно доверять. Обратите внимание на лицензии и сертификаты, наличие положительных отзывов от других игроков. Изучение правил и особенностей игр . Live-казино предлагают широкий спектр игр, от классических столов рулетки и блэкджека до более экзотических вариантов. Перед началом игры обязательно ознакомьтесь с правилами каждой игры, чтобы понимать, как она работает и каковы ваши шансы на победу.

. Live-казино предлагают широкий спектр игр, от классических столов рулетки и блэкджека до более экзотических вариантов. Перед началом игры обязательно ознакомьтесь с правилами каждой игры, чтобы понимать, как она работает и каковы ваши шансы на победу. Начните с малых ставок . Когда вы новичок в live-казино, важно начинать с небольших ставок, чтобы минимизировать риски. Это позволит вам привыкнуть к динамике игры и набраться опыта, не рискуя потерять крупные суммы.

. Когда вы новичок в live-казино, важно начинать с небольших ставок, чтобы минимизировать риски. Это позволит вам привыкнуть к динамике игры и набраться опыта, не рискуя потерять крупные суммы. Управление банкроллом . Определите, сколько денег вы готовы потратить за одну сессию, и соблюдайте этот лимит. Никогда не играйте «на последние деньги» и всегда оставляйте бюджет на другие развлечения.

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. Live-казино — это не только игра, но и социальное взаимодействие. Не пишите оскорбления в чате, будьте вежливы по отношению к другим игрокам и дилерам. Знайте, когда остановиться. Не стесняйтесь брать перерывы или вовсе прекращать игру, если чувствуете, что теряете контроль. Главное — получать удовольствие от процесса.

О провайдере Evolution Gaming

Компания основана в 2006 году в Риге, Латвия. Изначально Evolution Gaming специализировалась на разработке решений для живых дилеров онлайн-казино, предлагая игрокам максимально реалистичный и захватывающий игровой опыт.

Компания обладает престижными наград, включая звание «Лучший провайдер live-казино» по версии EGR, SBC и других авторитетных премий.

Сегодня портфель Evolution Gaming насчитывает более 500 игр, в числе которых как классические казино-игры вроде блэкджека, рулетки и баккары, так и целый ряд авторских разработок.

Наибольшую известность в сегменте получили такие игры, как Crazy Time, Lightning Roulette, Dream Catcher и Monopoly Live. В основе каждой из них лежат знакомые игровые механики, но с уникальными событиями. Например, в Crazy Time игроки могут рассчитывать на случайные множители и бонусные игры, а в Lightning Roulette шары рулетки поражаются молниями, многократно увеличивая иксы.

В 2020 году Evolution приобрела другого гиганта индустрии — NetEnt, что позволило расширить коллекцию слотов.

Сложно ли играть в Crazy Time?

Игра может показаться сложной на первый взгляд, но достаточно пары раундов, чтобы полностью разобраться в механике. Новичкам рекомендуется понаблюдать за игровым шоу 2 минуты без участия, а позже приступить к игре по минимальным ставкам.

Каков максимальный выигрыш?

Благодаря колесу множителя и специальным символам в мини-играх, эта игра обладает поистине огромным потенциалом. Максимально возможный выигрыш в Crazy Time составляет примерно 500 000 евро! Верхняя граница устанавливается заведением индивидуально.

Можно ли поиграть в демо-режиме?

Функция демо-режима недоступна для игр с живыми дилерами. Чтобы лучше понять правила, рекомендуем посмотреть несколько раундов в качестве зрителя. Затем можете начать делать ставки с небольших сумм.

С какого депозита можно начинать в Crazy Time?

Большой депозит для начала игры в Crazy Time не требуется. Минимальная ставка — всего 0,1 евро. Даже при стартовом балансе 30–50 евро можно получать удовольствие от участия в шоу Крейзи Тайм.