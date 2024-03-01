Условия кешбэк-бонуса в Drip

Постоянные клиенты казино Drip могут рассчитывать на регулярный кешбэк. Поощрение рассчитывается каждую среду с 09:00 до 10:00 (UTC). Претендовать на него могут пользователи, у которых за последний расчетный период сумма ставок превышает размер выигрыша минимум на 5000 рублей. Cashback рассчитывается от данной суммы проигрыша. Также за все время игры в казино гэмблер должен совершить депозитов на большую сумму, чем совокупный размер выплат.

Процент кешбэка зависит от размера проигрыша:

от 5000 рублей - 4%;

от 10 001 - 5%;

от 25 001 - 6%;

от 50 001 - 7%;

от 100 001 - 8%;

от 200 001 - 9%;

от 500 001 - 10%.

После получения поощрения требуется отыграть его с определенным вейджером.

Размер отыгрыша зависит от статуса аккаунта:

ORIGIN - кешбэк получать нельзя;

SMART - вейджер x10;

PRIME - x5;

META - x3.

Cashback рассчитывается от ставок, сделанных только на реальные деньги. Отыгрыш происходит в игровых автоматах категории “Слоты”. Получать кешбэк можно только один раз в расчетный период, начислить на дублирующий счет его невозможно.

Получение Cashback происходит в личном кабинете, в бонусном разделе.