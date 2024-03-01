7 месяцев назад
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Кешбэк в 1xSlots
Размер бонуса: 5%-11% (статус)
Частота: 1-7 дней
Активация: самостоятельная
Вейджер: нет
Срок действия: не ограничен
Доброго! Увы, но в онлайн казино и букмекерских конторах пользователи периодически уходят в минус, после чего им предлагается частичный возврат проигранных средств.
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