Условия кешбэк-бонуса в Fresh

Активные пользователи казино Fresh могут рассчитывать на еженедельные поощрения в виде кешбэка, размер которого может доходить до 10%. Его могут получить пользователи, у которых за последнюю неделю количество сделанных ставок на 5000 рублей больше, чем размер выигрышей. Например, игрок в течение недели выиграл 10 000 рублей, то cahsback он получит в том случае, если сумма его ставок за этот же период не менее 15 000 рублей.

Расчет кешбэка происходит каждую пятницу, начисление осуществляется с 09:00 до 10:00 UTC, забрать его можно в разделе бонусов. После начисления cashback на бонусный счет активируется вейджер x5. Как только клиент отыграет его, средства будут переведены на реальный баланс. Отыграть вейджер требуется в течение 72 часов с момента получения, иначе кешбэк сгорит.

Размер поощрения зависит от суммы проигрыша за неделю:

от 5000 до 10 000 рублей - 4%;

от 10 001 до 25 000 рублей - 5%;

от 25 001 до 50 000 рублей - 6%;

от 50 001 до 100 000 рублей - 7%;

от 100 001 до 200 000 рублей - 8%;

от 200 001 до 500 000 рублей - 9%;

от 500 001 рублей - 10%.

Помимо того, что игрок должен быть в минусе минимум на 5000 рублей за последнюю неделю, для получения cashback требуется выполнить ряд условий:

за все время сумма выведенных средств должна быть меньше общего размера пополнений счета;

кешбэк рассчитывается только на основе ставок, сделанных на реальные деньги;

при подсчете cashback учитываются только ставки, сделанные в слотах, и сыграть на данные средства можно только в игровых автоматах этой категории;

в течение недели игрок может получить только один cashback;

кешбэк нельзя получить на дублирующий счет.

Если у пользователя не выполнено хотя бы одно из условий, у него не будет возможности получить поощрение.