Cashback в Gama
Условия кешбэк-бонуса в Gama
Постоянные клиенты могут рассчитывать на регулярный Cashback в казино Gama. Он рассчитывается каждый понедельник в 01:00 (UTC). Активировать поощрение клиент должен самостоятельно в период с понедельника по среду. Чтобы получить кешбэк, необходимо, чтобы за расчетный период сумма всех ставок на реальный баланс была больше, чем выигрыши. Также у игрока за все время размер депозитов должен быть больше, чем совокупное значение выводов.
Значение Cashback и вейджер зависят от статуса аккаунта:
- статус Player - 5% от суммы проигрыша, вейджер - x20;
- статус Regular - 10%, вейджер - x15;
- статус Pro - 10%, вейджер - x5;
- статус Master - 10%, вейджер - x3.
Также обладатели аккаунтов со статусом Master могут отыгрывать кешбэк на протяжении 2 дней, а получение бонуса доступно для них с понедельника по четверг.
Отыгрыш вейджера может осуществляться только в определенных слотах. Их список можно посмотреть на официальном сайте казино, в разделе “Бонусы”.