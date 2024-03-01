Казино Izzi

Кешбэк в Izzi
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Cashback в Izzi

Размер бонуса
Размер бонуса: 5-10%
Частота
Частота: 7 дней
Активация
Активация: самостоятельная
Вейджер
Вейджер: X3 - X20
Срок действия
Срок действия: 3 дня
Рейтинг пользователей

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Условия кешбэк-бонуса в Izzi

Постоянные игроки могут получать регулярные поощрения в виде кешбэка каждый четверг. Расчет и начисление cashback происходят с 9:00 до 10:00 (UTC). Чтобы клиент мог претендовать на получение поощрения, требуется, чтобы за последние 7 дней сумма его ставок превышала размер выигрышей минимум на 100 евро. Также cashback недоступен тем пользователям, у которых за все время сумма выплат больше, чем размер сделанных депозитов. Фактически, данный бонус могут получить те, кто “в минусе” за последнюю неделю и за все время в целом.

Размер кешбэка зависит от статуса аккаунта:

  • статус “New” позволяет получать кешбэк 5% с вейджером x20;
  • статус “Regular” дает cashback 10% с вейджером x10;
  • статус “Premium” дает кешбэк 10% с вейджером x5;
  • статус “VIP” позволяет получать кешбэк 10% с вейджером x3.

Отыграть cashback требуется в течение 72 часов с момента получения. Несмотря на то, что играть на кешбэк можно в играх любой категории, закрытие вейджера происходит только в слотах и определенных проектах других жанров. Полный список игровых автоматов можно получить на официальной странице сайта.

Получить cashback за расчетный период можно только один раз. Его невозможно начислить на дублирующий счет.

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