Условия кешбэк-бонуса в Jet

В казино Jet пользователь может получать кешбэк каждую неделю, если за последние 7 дней сумма его ставок оказалась на 5000 рублей больше, чем размер выигрыша. Расчет и начисление кешбэка происходят каждый понедельник с 9:00 до 10:00 (UTC). Cashback не могут получить гэмблеры, у которых сумма выплат за все время превышает общий размер депозитов.

Размер кешбэка составляет 10% от суммы проигрыша за минувшую неделю. После получения данного поощрения требуется отыграть его по фиксированному вейджеру в течение 72 часов. На кешбэк можно делать ставки в играх из любых разделах. Однако отыгрыш засчитывается только в игровых автоматах из категории “Слоты”.

Получать Cashback можно только один раз в неделю, и его нельзя активировать на дублирующих счетах.