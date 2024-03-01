Cashback в Rox
Условия кешбэк-бонуса в Rox
Активные пользователи казино Rox могут рассчитывать на еженедельный кэшбек. Если в течение недели гэмблер ушел в минус, и размер его выигрыша меньше, чем сумма сделанных ставок, то он получит поощрение в размере 10% от проигрыша.
Кешбэк начисляется на бонусный баланс, и чтобы его получить, требуется покрыть вейджер в размере x5. Таким образом, если cashback составляет 100 рублей, то для перевода их на основной счет, требуется отыграть ставок на сумму 500 рублей. Закрыть вейджер необходимо в течение 72 часов с момента получения бонуса.
Получать кэшбек можно каждую неделю. Его рассчет происходит по понедельникам, с 9:00 до 10:00 (UTC).
Также для cashback в казино Rox действует ряд условий:
- в течение недели клиент может получить только один кэшбек;
- получить поощрение могут только те пользователи, у которых за все время сумма ставок превышает размер выигрыша минимум на 50 евро;
- кэшбек получают гэмблеры, у которых за все время сумма пополнений больше, чем сумма снятых средств со счета;
- при подсчете cashback учитываются только ставки, сделанные в слотах, игры в других разделах не засчитываются;
- отыгрыш вейджера происходит только в слотах.