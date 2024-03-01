Условия кешбэк-бонуса в Vavada

Для всех игроков в онлайн казино Vavada кто остался в проигрыше существует специальный бонус cashback – это возврат части проигранных денег.

Кешбэк начисляется автоматически по специальной формуле: ((общее количество депозитов) – (общее количество выводов)) * 10% = размер бонуса cashback.

Обратите внимание, что для расчета кешбека в казино Вавада, берутся все депозиты и все выводы с момента регистрации аккаунта, а не за последний месяц.

Так что если, к примеру за все время игры в Vavada Casino Вы остались в плюсе, то cashback Вам начислен не будет, даже если Вы в последний месяц проиграли большую сумму.

Размер кешбэк-бонуса = 10%, начисляется он автоматически 1 числа каждого месяца.

Если Вы по итогу игры остались в минусе, то 1 числа кешбэк появится во вкладке бонусы. Перейдя во вкладку с бонусами Вам потребуется его активировать, для этого просто нажмите на соответствующую кнопку.

На активацию кешбэка дается 14 дней, столько же дней дается на его отыгрыш после активации. Если бонус не был активирован за 2 недели, то он сгорает.

Размер вейджера Х5, ограничения по сумме ставки при отыгрыше вейджера нет, также нет и никаких ограничений по сумме выводе с этого бонуса. Отыграв вейджер Вы можете вывести любую сумму которая останется на балансе или продолжить дальше игру – это уже на Ваше усмотрение.