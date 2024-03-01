Приветственный бонус от 1xSlots

Рассчитывать на приветственный бонус в казино 1xSlots могут новые пользователи, которые выполнили ряд условий:

анкета в аккаунте полностью заполнена, подтвержден номер телефона;

в настройках личного кабинета активировано участие в бонусах и акциях;

клиент до этого не получал другие бонусы;

аккаунт пользователя не является криптовалютным.

Если гэмблер выполнил данные условия, то он сможет рассчитывать на приветственный бонус. Последний состоит из нескольких поощрений, выдаваемых за первые четыре депозита. Чтобы бонус был активен, размер первого депозита не должен быть ниже 1000 рублей. Последующие три пополнения должны быть не меньше 1500 рублей.

Вейджер приветственного бонуса равен х35, а отыграть его необходимо в течение 7 дней. Максимальная ставка во время этого не должна превышать 500 рублей. Данные условия распространяются на все приветственные бонусы. Игрок активирует их по очереди, перед очередным депозитом. Как только он закроет вейджер бонуса, сможет приступить к получению и отыгрышу следующего.

В зависимости от порядкового номера депозита, на аккаунт начисляется определенный процент от суммы пополнения:

первый депозит - 100% от суммы;

второй - 50%;

третий - 25%;

четвертый - 25%.

Например, совершая второй депозит в рамках бонусной программы на 2000 рублей, пользователь получит 1000 рублей в качестве бонуса.

В казино 1xSlots также действует ограничение на максимальный бонус, который можно получить с депозита:

первый депозит - 30000 рублей;

второй - 35000 рублей;

третий - 40000 рублей;

четвертый - 45000 рублей.

Важно отметить, что между бонусными средствами клиент может совершать и другие пополнения средств. Однако в этом случае не нужно активировать бонус перед внесением средств.