Приветственный бонус от BitStarz

Клиенты казино BitStarz могут получить приветственные бонусы за первые 4 депозита. Welcome Bonus начисляются на отдельный счет, и чтобы перевести их на реальный баланс, необходимо отыграть данный бонус. Стоит отметить, что на официальном сайте не указан вейджер, с которым потребуется отыграть поощрение.

Рассмотрим каждый приветственный бонус по отдельности.

Первый депозит - 100%

Если гэмблер совершит депозит на сумму от 1000 рублей, он получит 100% от суммы на бонусный счет. Также если размер пополнения будет не меньше 1500 рублей, дополнительно на аккаунт будет начислено 180 бесплатных вращений в определенной игре. Free Spins будут выдаваться пачками, по 20 штук каждые 24 часа. Максимальный размер бонуса, который можно получить, составляет 10 000 рублей.

Второй депозит - 50%

Максимальный размер данного бонуса составляет 10 000 рублей. Данное поощрение выдается за второй депозит, размер которого не меньше 1000 рублей. Игрок получает 50% от суммы на бонусный счет.

Третий депозит - 50%

За третий депозит от 1000 рублей игрок также получает 50% от суммы, однако максимальный размер бонуса равен 20 000 рублей.

Четвертый депозит - 100%

Это последний Welcome Bonus. Он выдается за четвертый депозит на сумму от 1000 рублей. В рамках поощрения гэмблер получает 100%. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей.

Также в казино BitStarz имеется собственная валюта BTC. Игроки могут получить ее в рамках приветственных бонусов вместо денежных поощрений и фриспинов. В правилах сайта не указан срок отыгрыша, вполне вероятно, клиент может закрывать вейджер неограниченное количество времени. В любом случае, он не сможет активировать другие бонусы, пока не отыграет текущий.