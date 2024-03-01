Приветственный бонус от Booi

В казино Booi действует довольно крупный приветственный бонус, разделенный на три поощрения.

Клиент получает их за три депозита:

первое пополнение: 100% бонуса к сумме и 100 Free Spins;

второе пополнение: 75% бонуса к сумме;

третье пополнение: 50% бонуса к сумме.

Игрок может рассчитывать на бонусы только в том случае, если депозиты не меньше определенной суммы: первый - от 10$, второй - от 5$, третий - от 10$. При пополнении счета на меньшую сумму бонус не начисляется. Но как только клиент внесет депозит нужного размера, то сможет получить поощрение. Однако перед пополнением счета требуется активировать нужную акцию в личном кабинете.

Вейджер приветственного бонуса равен x40. Отыгрыш осуществляется в любых слотах, представленных в Booi. Однако в каждом игровом автомате на покрытие вейджера идет определенный % от ставки. Посмотреть это значение можно на специальной странице “Контрибуция игр”.

На выигрыш, полученный с бонусных средств, действуют ограничения. За одно вращение клиент может заработать максимум 500$. Например, если за спин гэмблер выиграл 675$, то на свой счет он получит лишь полтысячи. Также есть максимальное ограничение на общую сумму, которую можно получить со всех бонусных средств. Она равна 1500$. Время отыгрыша бонуса составляет 7 дней. Если гэмблер не успеет закрыть вейджер за этот период, то бонус сгорит.

При конвертации бонусной валюты в реальные деньги действует коэффициент, равный х5. Например, если игрок пополнил счет на 60$ и получил бонус такого же размера, то конвертировать в реальные деньги он сможет до 300$.

Бесплатные вращения

За первый депозит помимо бонусных средств клиент получает 100 бесплатных вращений, которые он в праве потратить в любом игровом автомате. Во время Free Spins можно выбирать лишь определенную ставку. Ее размер зависит от суммы депозита.

Максимальная сумма, которую можно получить за одно бесплатное вращение, составляет 100$. А всего за Free Spins клиент способен получить до 200$.

Бесплатные вращения начисляются в течение 5 дней по 20 FS, но при условии, что гэмблер будет заходить в казино каждый день. Например, если на четвертый день пользователь ни разу не зайдет в свой аккаунт, то начисление Free Spins прекратится, и всего он получит 60 FS за предыдущие три дня.

Вейджер для отыгрыша средств, полученных в ходе бесплатных вращений, равен х40. Например, если во время FS игрок заработал 20$, то в будущем ему требуется сделать ставок на сумму 20*40 = 800$.

Если клиент казино Booi воспользуется приветственным бонусом по-максимуму, то сможет получить 225% (до 1500$) от депозитов, а также 100 бесплатных вращений. В случае возникновения вопросов по начислению бонусов или их отыгрышу можно обратиться в круглосуточную службу поддержки, которая оперативно решит любой вопрос.