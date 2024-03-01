Приветственный бонус от Cat

Новые пользователи казино Cat могут рассчитывать на приветственный бонус. Он представляет собой поощрения, выдаваемые за первые 4 депозита, соответствующие определенным условиям.

Бонус начисляется на бонусный баланс, и чтобы перевести его в реальные средства, требуется отыграть вейджер. Рассмотрим каждое поощрение по отдельности.

Первый бонус - 100%

Чтобы получить первое поощрение, требуется сделать депозит на сумму от 1000 рублей. Тогда гэмблер получит 100% от суммы на бонусный счет. Чтобы перевести их в реальные средства, требуется отыграть вейджер с множителем x45. Например, если игрок получил 1000 рублей, необходимо совершить ставок на сумму 45 000 рублей. Закрывать вейджер можно как на бонусный, так и на реальный баланс. Срок отыгрыша составляет 7 дней.

Максимальный размер бонуса в рамках данного Welcome Bonus составляет 25 000 рублей. А наибольший выигрыш, который можно получить после отыгрыша, равен x10.

Помимо денежного поощрения гэмблер также получает 100 бесплатных вращений. Сыграть их можно в играх Cleocatra или Fruit Party на выбор. Ставка Free Spins составляет 16 рублей. Выигрыш с фриспинов начисляется на бонусный счет, и их требуется отыграть по вейджеру.

Второй бонус - 120%

Для получения данного бонуса требуется совершить депозит на сумму от 1500 рублей. В этом случае игрок получит 125% от суммы на бонусный баланс. Для отыгрыша требуется закрыть вейджер x45. Максимальный размер бонуса составляет 25 000 рублей, а максимальный выигрыш на данные средства - x10.

Также игрок получает 50 FS в игровых автоматах Cleocatra или Fruit Party на выбор. Ставка в бесплатных вращениях составляет 16 рублей.

Отыграть Welcome Bonus необходимо в течение 7 дней, иначе средства будут списаны с бонусного баланса.

Третий бонус - 150%

Гэмблер получит 150% от суммы в рамках третьего пополнения счета, если размер депозита будет не меньше 1500 рублей. Максимальный размер бонуса равен 25 000 рублей, максимальный выигрыш после закрытия вейджера составляет x10.

Чтобы первести бонусные средства на реальный баланс, требуется отыграть вейджер x50. Закрывать его можно как на реальные деньги, так и на бонусные. Срок отыгрыша составляет 7 дней.

Четвертый бонус - 50%

Чтобы получить последний Welcome Bonus, необходимо совершить четвертый депозит на сумму от 1500 рублей. Тогда гэмблер получит 50% от суммы на бонусный баланс. Максимальный размер поощрения составляет 25 000 рублей. Для перевода средств на основной счет необходимо закрыть вейджер x50 в течение 7 дней.

Перед получением каждого Welcome Bonus необходимо активировать его в соответствующем разделе личного кабинета. Отыгрыш вейджера осуществляется в определенных слотах. Их список можно посмотреть в разделе “Бонусы”.

Также игроку не обязательно получать поощрения за первые четыре депозита. Он может не активировать акцию или совершать пополнения на меньшие суммы.