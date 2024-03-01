Приветственный бонус от Champion

Казино Champion, пожалуй, обладает одним из самых масштабных приветственных бонусов. Он состоит из пяти поощрений, которые выдаются за депозиты определенной суммы. Чтобы получить их, перед пополнением счета игрок должен перейти в личный кабинет, открыть раздел “Касса” и активировать соответствующую акцию. Также перед совершением каждого депозита, за который полагается Welcome Bonus, требуется активировать бонус в профиле.

Для всех пяти поощрений действуют следующие общие правила:

Welcome Bonus начисляется на бонусный баланс, и для его перевода на реальный счет требуется отыграть вейджер x45;

на отыгрыш дается 7 дней, и если гэмблер не уложится за этот временной период, средства будут списаны с аккаунта;

максимальный выигрыш, который можно получить во время игры на бонусные деньги, составляет х5, все средства сверх этого ограничения будут списаны со счета.

Теперь рассмотрим каждый из бонусов отдельно.

Первый бонус - 120%

За первое пополнение счета в рамках Welcome Bonus игрок получает 120% от суммы. Максимальная сумма бонуса за первый депозит составляет 60 000 рублей. Чтобы поощрение стало доступно, размер депозита не должен быть меньше 1000 рублей. Например, если гэмблер пополнит баланс на 5000 рублей, то на бонусный счет он получит 6000 рублей. После этого ему потребуется закрыть вейджер x45, совершив ставок на сумму 270 000 рублей. Как только отыгрыш завершится, бонусные средства будут переведены на основной баланс.

Помимо денежного поощрения на аккаунт будет начислено 100 фриспинов в игровом автомате Coin Volcano. За выигрыш, полученный в ходе Free Spins, также потребуется отыграть вейджер.

Второй бонус - 70%

Содержимое Welcome Bonus за второй депозит зависит от его размера. Если игрок пополнит счет на сумму от 1000 до 10 000 рублей, то получит 70% от суммы, а также 100 бесплатных вращений в игровом автомате Crown & Diamonds. Hold and Win.

Однако если размер депозита будет больше 10 000 рублей, количество Free Spins в этом слоте увеличится до 200 FS.

Максимальный размер бонуса, который можно получить в рамках второго приветственного бонуса, составляет 40 000 рублей.

Третий бонус - 0%

Чтобы получить третий приветственный бонус, требуется совершить депозит на сумму от 2000 рублей. Тогда игрок получит 80 Free Spins в игровом автомате 3 Coinz Egypt. Hold and Win. Если сумма депозита будет не меньше 15 000 рублей, то количество бесплатных вращений увеличится до 200 FS. Денежное поощрение в виде процента от депозита не предусмотрено.

Четвертый депозит - 0%

В рамках четвертого поощрения игрок получает бесплатные вращения в слоте Green Chilli. Чтобы получить бонус, требуется внести депозит от 3000 рублей, тогда количество спинов составит 100 FS. Но если гэмблер пополнит счет на сумму от 15 000 рублей, количество бесплатных вращений увеличится до 250 FS.

Пятый депозит - 100%

Для получения бонуса за пятое пополнение требуется пополнить счет минимум на 4000 рублей. Тогда гэмблер получит 100% от суммы на бонусный счет, а также 50 бесплатных вращений в игре Royal Coins. Hold and Win. Однако при внесении депозита на сумму от 20 000 рублей, клиент получит 250 Free Spins в данном игровом автомате.

Максимальный размер бонуса составляет 50 000 рублей.

Получается, что в рамках Welcome Bonus гэмблер может получить до 150 000 рублей на бонусный счет и 1000 бесплатных вращений.