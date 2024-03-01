Приветственный бонус от JoyCasino

В казино JoyCasino новые пользователи могут рассчитывать на несколько приветственных бонусов, выдаваемых за совершенные депозиты. Всего в системе присутствует пять Welcome Bonus. Причем получать их вовсе не обязательно за каждый последующий депозит. Гэмблер может пополнять средства на меньшие суммы или не активировать соответствующую акцию в личном кабинете перед совершением платежа.

Все поощрения изначально поступают на бонусный счет. Чтобы перевести их на основной баланс, требуется отыграть вейджер, множитель которого зависит от условий конкретного поощрения.

Рассмотрим каждый Welcome Bonus по отдельности.

Первый бонус - от 50% до 200%

Содержимое первого приветственного бонуса зависит от суммы пополнения. Если гэмблер совершит платеж от 1000 рублей, то он получит 200% от депозита. Максимальный размер поощрения составляет 2500 рублей. Например, если пользователь совершил платеж на 1200 рублей, то бонусом сверху он получит 2400 рублей. После этого потребуется отыграть вейджер x25. Закрытие вейджера возможно в игровых автоматах категории “Слоты”, где и необходимо совершить ставок на указанную сумму.

Если размер первого депозита составляет от 2500 рублей, то на счет гэмблера в качестве бонуса будет начислено 150%. Максимальный размер поощрения равен 15 000 рублей. Множитель отыгрыша - x25.

При пополнении счета на сумму от 25 000 рублей гэмблер получает 50% в качестве бонуса. Максимальный размер поощрения составляет 100 000 рублей, а вейджер - x30.

Второй бонус - 100%

При совершении второго депозита на сумму от 2000 рублей гэмблер получит 100% на бонусный счет. Чтобы отыграть средства, требуется закрыть вейджер x25. Максимальный размер бонуса равен 15 000 рублей.

Третий бонус - 50%

За третий депозит от 2500 рублей начисляется 50%. Вейджер в рамках этого Welcome Bonus равен x20, а максимальный размер поощрения - 20 000 рублей.

Четвертый бонус - 50%

Данный бонус выдается за четвертое пополнение, размер которого не меньше 2500 рублей. Игрок получает 50% от суммы. Максимальный размер Welcome Bonus составляет 25 000 рублей, а отыгрыш - x20.

Пятый бонус - 25%

Последний, пятый приветственный бонус выдается за пополнение счета от 2500 рублей. Гэмблеру на бонусный счет начисляется 25% от суммы. Максимальный размер бонуса равен 37 500 рублей, а вейджер - x20.

Бесплатные вращения

Помимо денежных поощрений, за первый депозит гэмблеры могут получить бесплатные вращения. При первом депозите на сумму от 1000 рублей на аккаунт начисляется 200 фриспинов по ставке 16 рублей в игре The Dog House от разработчиков Pragmatic Play.

Free Spins начисляются по 20 штук на протяжении 10 дней. Гэмблер может сразу использовать их. После отыгрыша вращений весь выигрыш с них приходит на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной баланс, необходимо отыграть вейджер с множителем x20. Например, если по итогу Free Spins гэмблер заработал 700 рублей, то для отыгрыша требуется совершить ставок на сумму 14 000 рублей. Покрывать вейджер можно как за счет основного баланса, так и бонусного.

Ваучер для лайв дилеров

За первый депозит от 1000 рублей игроки также получают ваучер на 500 рублей, который можно потратить на ставки в игре Lightning Roulette. Бонус потребуется отыграть по множителю x20.