Приветственный бонус от Jozz

Для поддержки новых пользователей на казино Jozz действует приветственный бонус. Однако предварительно требуется активировать данную акцию перед пополнением счета, иначе клиенту не достанется подарок.

Получить приветственный бонус можно за первый депозит, если его размер превышает 10$. При выполнении условий клиент получит 100% от внесенной суммы. Максимальный размер бонуса составляет 500$. Например, если первый депозит равен 600$, то на бонусный счет все равно будет начислено полтысячи долларов.

Вейджер составляет x40, а на отыгрыш пользователю дается 30 дней. Если за это время гэмблер не сделает ставки в слотах, общий размер которых не превышает размер первого депозита в 40 раз, бонус сгорит.

После начисления welcome bonus данные средства будут находиться на отдельном бонусном счете. Игрок не сможет отправить их на вывод или использовать для совершения ставок. После того, как он отыграет вейджер, они поступят на основной счет, и с ними можно будет осуществлять любые операции.

Приветственный бонус в казино Jozz предоставит игрокам возможность совершить больше вращений в любимых слотах и заработать дополнительные средства. А достаточно долгий временной период, в течение которого можно осуществить отыгрыш, позволит без труда покрыть вейджер.