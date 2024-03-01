Приветственный бонус от JVSpin

Для новых пользователей в казино JVSpin действует система приветственных бонусов.Чтобы получить поощрения, требуется заполнить данные профиля, подтвердить учетную запись по телефону или e-mail, а также внести депозит на сумму от 1000 рублей. Также предварительно требуется в настройках профиля поставить галочку возле пункта “Принимать участие в бонусных акциях”.

Welcome Bonus состоит из четырех поощрений, начисляемых за четыре депозита. Первый должен быть на сумму от 1000 руб, последующие три - от 1500 руб. При этом, между ними клиент может совершать пополнения на меньшие суммы, просто они не будут учитываться в бонусной программе.

Поощрения за депозиты выглядят следующим образом:

первое пополнение - 100% от суммы на бонусный счет (до 26 000 руб);

- 100% от суммы на бонусный счет (до 26 000 руб); второе - 50% (до 29 000 руб);

- 50% (до 29 000 руб); третье - 25% (до 31 000 руб);

- 25% (до 31 000 руб); четвертое - 25% (до 34 000 руб).

Если игрок совершает депозит, бонус за который превышает установленный лимит, то разница начисляться не будет. Например, гэмблер в рамках второго депозита пополнил счет на 100 000 рублей. Тогда в качестве бонуса он получит 29 000 рублей, а не 50 000.

Поощрение начисляется на отдельный бонусный баланс. Чтобы переместить его на основной счет и получить возможность совершать с ним финансовые операции, требуется покрыть вейджер в течение 7 дней. Коэффициент отыгрыша равен х35. Например, бонус составил 1000 рублей, тогда отыграть на ставках потребуется 35 000. Максимальный размер ставок, которые идут в зачет отыгрыша, составляет 500 рублей. Ставки большего размера не учитываются.

Гэмблер может быстрее закрыть вейджер с помощью игровых автоматов, находящихся в разделе “Games”. Все ставки, совершаемые в данных проектах, засчитываются в рамках отыгрыша в двойном размере. Например, во время спинов со ставкой по 300 рублей в отыгрыш будет начисляться по 600 рублей. Однако в разделе “Games” есть проекты, которые не участвуют в двойном погашении вейджера. С их списком можно ознакомиться на сайте казино.

Бесплатные вращения

С каждым депозитом, участвующим в начислении приветственного бонуса, также на аккаунт выдаются бесплатные вращения. Отыграть их можно только в определенном слоте.

Отличается и количество выдаваемых Free Spins:

первый депозит : слот Juicy Fruits 27 Ways, начисляется 30 бесплатных вращений;

: слот Juicy Fruits 27 Ways, начисляется 30 бесплатных вращений; второй : слот Juicy Fruits 27 Ways, начисляется 35 бесплатных вращений;

: слот Juicy Fruits 27 Ways, начисляется 35 бесплатных вращений; третий : Coco Tiki, начисляется 40 бесплатных вращений;

: Coco Tiki, начисляется 40 бесплатных вращений; четвертый: Coco Tiki, начисляется 45 бесплатных вращений.

Free Spins не начисляются пользователям, у которых в качестве основной выбрана определенная валюта. Список валюты можно уточнить на официальном сайте казино JVSpin. Воспользоваться бесплатными вращениями можно только после отыгрыша бонусного баланса.