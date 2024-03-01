Приветственный бонус от Kent

В казино Kent представлена масштабная система бонусов, состоящая из трех Welcome Bonus за первые депозиты. Причем содержимое первого поощрения зависит от размера депозита. Все приветственные бонусы начисляются на бонусный баланс. Чтобы перевести средства на основной, требуется отыграть вейджер x45. Максимальный размер выигрыша, который можно получить на полученные средства, составляет от x10 до x20. Все поощрения необходимо отыграть в течение 7 дней.

Рассмотрим каждый Welcome Bonus по отдельности.

Первый бонус

Содержимое Welcome Bonus за первый депозит зависит от суммы пополнения.

Всего существует три варианта:

При совершении депозита на сумму от 500 рублей гэмблер получит 50% на бонусный счет от суммы. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Чтобы перевести деньги на реальный счет, необходимо закрыть вейджер x45. Наибольший размер выигрыша после отыгрыша бонуса составляет x10 от первоначального размера. Также игрок получит 50 бесплатных вращений по ставке 8 RUB, которые можно сыграть в слотах на выбор: Big Bass Bonanza или Big Bass Splash. Выигрыш с Free Spins требуется отыграть с вейджером x40. Данный бонус выдается за пополнение от 2000 рублей. Игрок получает 100% на счет, максимальный размер поощрения составляет 30 000 рублей. Максимальный размер выигрыша после отыгрыша бонуса равен x15. Еще на аккаунт начисляется 75 бесплатных вращений в тех же слотах. За пополнение от 5000 рублей игрок получает максимальный Welcome Bonus в размере 150%. Наибольшая сумма возможного поощрения составляет 40 000 рублей. Максимальный размер возможного выигрыша равен x20. Бесплатные вращения выдаются в играх на выбор: The Dog House Megaways (по ставке 19,6 RUB) или Bigger Bass Bonanza (по ставке 8 RUB).

Перед тем, как получить приветственный бонус, до пополнения требуется активировать соответствующую акцию.

Второй депозит

В казино Kent можно получить один из трех вариантов приветственного бонуса за второй депозит:

80% от суммы + 50 FS, максимальный размер 200 евро;

100% от суммы + 75 FS, максимальный размер 300 евро;

120% от суммы + 100 FS, максимальный размер 450 евро.

Более подробные условия бонусов можно узнать на официальном сайте казино.

Третий депозит

Последний Welcome Bonus выдается за третий депозит.

Он бывает трех вариантов: