Приветственный бонус от Monro

В казино Monro действует система приветственных бонусов, которые можно получить за первые три депозита, если их размер не меньше тысячи рублей. Перед пополнением требуется активировать соответствующую акцию в личном кабинете. Также гэмблеру не обязательно получать Welcome Bonus за три депозита подряд. Между ними он может вносить средства на меньшие суммы или не активировать поощрения.

Все Welcome Bonus начисляются на бонусный счет, после чего их потребуется отыграть с вейджером x40. Например, если гэмблер получил 2000 рублей, то ему необходимо сделать ставок на сумму 80 000 рублей, чтобы перевести поощрение на реальный баланс.

В казино Monro нет ограничений на выигрыш после отыгрыша бонуса. Это означает, что играя на данные средства гэмблер может заработать любую сумму. Также отсутствует ограничение по времени на отыгрыш вейджера. Однако пока клиент не закроет его, он не сможет активировать другие бонусы.

Теперь рассмотрим каждый приветственный бонус по отдельности.

Первый бонус - 150%

За первый депозит, размер которого не меньше 1000 рублей, игрок может получить 150% от суммы на бонусный счет. Максимальный размер бонуса составляет 30 000 рублей.

Второй бонус - до 400 FS

В рамках второго Welcome Bonus игрок получает бесплатные вращения в игровом автомате All Lucky Clovers 20.

Их количество зависит от суммы пополнения:

от 1000 рублей - 25 FS;

от 2000 рублей - 50 FS;

от 3000 рублей - 100 FS;

от 6000 рублей - 200 FS;

от 12 000 рублей - 400 FS.

Выигрыш с Free Spins начисляется на бонусный баланс. Для перевода на основной счет необходимо отыграть вейджер x35.

Третий бонус - 75%

В рамках третьего приветственного бонуса гэмблер получает 75% от суммы пополнения на бонусный счет. Максимальный размер поощрения равен 15 000 рублей.

Получается, что максимум в рамках приветственных бонусов игрок может получить 45 000 рублей, а также 400 бесплатных вращений. Если он не хочет отыгрывать вейджер, то может отказаться от него. Но в этом случае бонус сгорит, и получить его будет нельзя.