Приветственный бонус от Riobet

Новые пользователи казино Riobet могут рассчитывать на три приветственных бонуса, выдаваемых за пополнение баланса. Чтобы активировать любой из них, требуется внести депозит от 500 рублей. Использовать бонусы можно в любом порядке, но только в том случае, если на аккаунте не активированы другие поощрения.

Бонус 100%

После пополнения игрок получает на свой бонусный баланс 100% от внесенной суммы. Максимальная сумма бонуса составляет 100 000 рублей, а максимальная выплата - x10. Чтобы перевести средства с бонусного баланса на основной, требуется отыграть их по вейджеру x35. Во время процесса пользователь не сможет выводить средства с основного счета.

Бонус 75%

После пополнения счета клиент получает 75% от суммы на бонусный счет. Чтобы перевести их на основной баланс, требуется отыграть данную сумму с вейджером x35. Максимальный размер бонуса составляет 75 000 рублей, а максимальная выплата - x10.

Бонус 50%

За пополнение гэмблер получает 50% от суммы на бонусный счет. Максимальный размер бонуса составляет 50 000 рублей, а максимальная выплата - x10. Вейджер равен x35.

Клиенты могут отменить отыгрыш бонуса в любой момент. Тогда средства с бонусного баланса будут списаны, а отыгрыш вейджера прекратится.

Бесплатные вращения

Помимо денежных бонусов, новые игроки казино Riobet получают бесплатные вращения в размере 50 FS в игровом автомате Book of Dead по ставке 0,3$. Весь выигрыш с Free Spins начисляется на бонусный счет. Чтобы перечислить его на основной, требуется отыграть с вейджером x30.

Максимальный выигрыш, который можно получить с бесплатных вращений, составляет 100$. Например, если по итогам Free Spins гэмблер получит 115$, то 15$ начислены не будут.

Что примечательно, в казино Riobet нет временных ограничений на отыгрыш бонусов и бесплатных вращений. Закрывать вейджер клиент может на протяжении любого периода не боясь, что бонусный баланс сгорит. Важно только понимать, что пока отыгрыш не завершен, нельзя выводить средства и активировать другие бонусы.