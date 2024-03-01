Приветственный бонус от Sol

Новые клиенты казино Sol могут рассчитывать на приветственный бонус. Он выдается в четыре этапа, за депозиты, удовлетворяющие условиям акции. После пополнения гэмблер получает на бонусный счет определенную сумму. Чтобы перегнать ее на основной баланс, требуется отыграть вейджер. После этого поощрение станет доступно для совершения ставок.

Также клиент между депозитами, за которые выдаются бонусы, может совершать и другие пополнения счета на меньшие суммы. Они не будут учитываться, и как только клиент сделает пополнение, соответствующее условиям акции, поощрения продолжат выдаваться.

Первый депозит - 100%

Чтобы получить первое поощрение в рамках Welcome Bonus, требуется совершить пополнение счета на сумму от 1000 рублей. Тогда гэмблер получит 100% от суммы на бонусный счет. Для перевода средств на реальный баланс требуется отыграть вейджер размером x40. Например, если игрок получит 2000 бонусами, ему необходимо сделать ставок на сумму 80 000 тысяч, чтобы перевести их на реальный баланс. Максимальный размер ставки, которая учитывается в отыгрыше, составляет 500 рублей. Вейджер можно покрывать только в разделе “Слоты”. В лайв-играх и других категориях отыгрыш не учитывается.

Максимальный размер приветственного бонуса, который можно получить в рамках первого депозита, составляет 30 000 рублей. Таким образом, при пополнении баланса на большую сумму размер поощрения увеличиваться не будет.

Также в рамках первого поощрения игрок получает Free Spins в игровом автомате Mechanical Clover.

Их количество зависит от размера внесенного депозита:

от 1000 рублей - 50 FS;

от 1500 рублей - 75 FS;

от 3000 рублей - 100 FS;

от 7500 рублей - 250 FS;

от 15 000 рублей - 500 FS.

Бесплатные вращения начисляются сразу после активации бонуса. Выигрыш, полученный в рамках FS, поступает на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной баланс, требуется отыграть вейджер x30. Например, если по итогу Free Spins гэмблер заработал в автомате Mechanical Clover 1000 рублей, ему необходимо сделать ставок на сумму 30 000 рублей, чтобы перевести их на основной счет.

В казино Sol отсутствуют ограничения на максимальный выигрыш с бонуса и фриспинов. Игрок способен заработать любую сумму.

Второй и третий депозит - 75%

Бонусы за второй и третий депозит выдаются на одинаковых условиях. Если гэмблер сделает пополнение на сумму от 1000 рублей, то на его бонусный счет поступит 75% от внесенной суммы. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей, ограничение на максимальный выигрыш отсутствует.

Для перевода поощрения на реальный счет требуется закрыть вейджер x40.

Четвертый депозит - 50%

Четвертое поощрение является последним в рамках приветственного бонуса. После пополнения счета на сумму от 1000 рублей гэмблер получает 50% от внесенной суммы. Для перевода средств на реальный баланс требутеся закрыть вейджер x40. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей, ограничение на максимальный выигрыш отсутствует.

Важно отметить, что одновременно клиент может отыгрывать только один вейджер. В этот период активировать другие акции и бонусы нельзя. Игрок может в любой момент отказаться от отыгрыша. Подробнее с условиями Welcome Bonus можно ознакомиться на официальном сайте казино Slot.