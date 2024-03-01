Приветственный бонус в SpinBetter
Приветственный бонус от SpinBetter
Новым пользователям в казино SpinBetter доступен приветственный бонус, позволяющий получить несколько поощрений.
Однако для этого требуется выполнить ряд условий:
- зарегистрировать аккаунт;
- ввести данные профиля и подтвердить телефон или e-mail;
- в личном кабинете включить возможность участия в акциях;
- внести первый депозит на сумму от 500 рублей.
Приветственный бонус начисляется поэтапно, после каждого из первых четырех пополнений. Размер первого депозита должен составлять не менее 500 рублей, а последующих трех - не менее 1000 рублей. Если между ними гэмблер пополняет счет на меньшую сумму, то это не будет учитываться. И как только произойдет поступление нужного размера, приветственный бонус продолжит выдаваться.
Пополняя счет клиент может рассчитывать на следующие поощрения:
- первый депозит - 100% от суммы, но не более 27 500 руб;
- второй - 50%, до 32 000 руб;
- третий - 25%, до 36 500 руб;
- четвертый - 25%, до 41 000 руб.
Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить за все депозиты, составляет 137 000 рублей. После зачисления средства поступают на бонусный счет, и их требуется отыграть с помощью ставок. Вейджер в SpinBetter составляет x35. На отыгрыш гэмблеру дается 7 дней, в нем участвуют ставки, размер которых не превышает 500 руб.
Во многих игровых автоматах в казино SpinBetter ставки для отыгрыша засчитываются в двойном размере. Например, если гэмблер совершает спин с бетой в 700 руб, вейджер закрывается на 1400 руб. Однако существуют исключения, в которых ставки для отыгрыша засчитываются без удвоения. Также множитель x2 не распространяется на игры с живыми дилерами и категорию “Лестница”. Весь список слотов можно посмотреть на соответствующей странице казина. Приступать к отыгрышу бонуса можно только после закрытия вейджера предыдущего.
После того, как гэмблер закроет вейджер, бонусные средства будут переведены на основной аккаунт. Благодаря этому появится возможность совершать с данными деньгами любые финансовые операции.
Бесплатные вращения
Помимо бонусных средств пользователи получают на свой аккаунт бесплатные вращения, которые можно потратить в определенных игровых автоматах.
Их количество тоже зависит от порядкового номера депозита:
- первое пополнение - 30 FS (Juicy Fruits 27 Ways);
- второе - 35 FS (Juicy Fruits 27 Ways);
- третье - 40 FS (Bonanza Billion);
- четвертый - 45 FS (Bonanza Billion).
Free Spins начисляются на счет сразу после отыгрыша вейджера.