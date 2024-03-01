Приветственный бонус от Unlim

В казино Ulim действует развитая система приветственных бонусов. Поощрения выдаются за первые три депозита, размер которых соответствует указанным условиям. Также существует несколько вариантов для каждого бонуса. Гэмблеру становится доступен определенный в зависимости от внесенного депозита.

Рассмотрим каждый депозит и все его варианты по отдельности.

Первый депозит

Чтобы получить первый Welcome Bonus, требуется пополнить счет минимум на 500 рублей. Всего существует три вида первого приветственного бонуса:

Выдается за депозит от 500 рублей. Игрок получает 150% от внесенной суммы на бонусный баланс. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Чтобы перевести поощрение на основной счет, требуется отыграть вейджер x50. Также игрок получает 50 бесплатных вращений, сыграть которые можно в определенных слотах. При внесении депозита на сумму от 2000 рублей гэмблер получает 125% на бонусный счет. Наибольший размер бонуса равен 15 000 рублей. Отыграть Welcome Bonus необходимо с вейджером x45. Еще на аккаунт начисляется 100 фриспинов. Выигрыш с Free Spins также поступает на бонусный счет. Перевести его на основной можно после вейджера x30. Если пользователь пополнит счет на сумму от 5000 рублей, он получит 150% от суммы на бонусный баланс. Максимальный размер бонуса составляет 20 000 рублей, а вейджер для отыгрыша - x40. Также пользователь получает 150 бесплатных вращений, после которых выигрыш требуется отыграть с вейджером x30.

Важно отметить, что игрок может получить только один вид Welcome Bonus. Например, пополнив счет на сумму от 5000 рублей, он не сможет активировать все три поощрения.

Второй депозит

В казино Unlim существует два варианта Welcome Bonus за второй депозит:

При пополнении счета на сумму от 500 рублей игрок получает 50% на бонусный счет. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей. Чтобы перевести средства на основной баланс, требуется отыграть вейджер x35. Также клиент получает 30 бесплатных вращений. Для выигрыша, полученного за FS, действует вейджер x30. Данный тип приветственного бонуса доступен при внесении средств на сумму от 5000 рублей. Тогда гэмблер получит 50% от внесенной суммы, для которой потребуется закрыть вейджер x30. Также на аккаунт будет начислено 75 бесплатных вращений.

Стоит отметить, что для второго типа Welcome Bonus не указан вейджер для отыгрыша Free Spins. Вполне вероятно, выигрыш с них сразу начисляется на основной счет.

Третий депозит

В казино Unlim три вида поощрений за третий депозит:

При пополнении счета на сумму от 500 рублей игрок получит 75%. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. Чтобы отыграть его, необходимо закрыть вейджер x35. Помимо этого, клиент получит 30 бесплатных вращений, для которых действует вейджер x30. Если гэмблер внесет средства на сумму от 2000 рублей, то он также получит 75% от суммы. Однако количество бесплатных вращений увеличится до 100 с тем же вейджером x30. Максимальный размер бонуса равен 20 000 рублей. Чтобы перевести его на реальный счет, необходимо отыграть вейджер x35. Если размер депозита не менее 5000 рублей, то игрок получит 100%. Максимальный размер бонуса равен 10 000 рублей, а вейджер - x35. Количество бесплатных вращений тоже составляет 100 FS с вейджером x30.

Более подробно с условиями получения бонуса игрок может ознакомиться на официальном сайте Unlim, в соответствующем разделе. Перед пополнение средств необходимо активировать акцию в разделе бонусов.