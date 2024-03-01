Условия бонуса 100FS в казино Monro

Для новых игроков в Monro Casino есть бездепозитный бонус, его можно получить если во время регистрации использовать уникальное промо: TOPS100, по данному бонус-коду для игрока будет зачислено 100 бесплатных вращений в одном из слотов.

Игровой автомат, в котором дают 100FS за регистрацию: Savage Buffalo Spirit Megaways от провайдера BGaming.

100 фриспинов в слоте будут по ставке 0.1$, 0.1€, 5 руб., все зависит от выбранной Вами валюты. Если валюта другая, то будет конвертация.

Чтобы вывести выигранный с бездепа деньги, необходимо открутить вейджер Х45. Для отыгрыша необходимо сделать депозит, так как вейджер отыгрывается реальными деньгами.

Ограничений по сумме выигрыша с этого бонуса нет, срока действия ограничивающего время действия бонуса тоже нет, так что можно не торопиться.