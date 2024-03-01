Бездеп 100 фриспинов
Условия бонуса 100FS в казино Starda
Онлайн казино Starda для каждого нового игрока приготовила уникальный подарок. Его можно получить если, регистрируя аккаунт игрок введет уникальное промо: TOPS100. По данному промокоду дается 100 фриспинов в игровом автомате All Lucky Clover 5 от компании BGaming.
Что нужно чтобы в слоте появились 100 фриспинов?
Порядок действий:
- При заполнении регистрационной формы нажимаем на надпись “Есть код активации?”, она под кнопкой “Зарегистрироваться”.
- Вводим бонус-код: TOPS100.
- Заполняем профиль игрока (все пункты).
- Подтверждаем почту.
- Подтверждаем номер телефона.
Проведя эти манипуляции, игроки казино Starda получают 100 бесплатных вращений.
Фриспины доступны по ставке 5 рублей (0.1€, 0.1$) в слоте All Lucky Clover 5.
После того как Вы зайдете в игровой автомат и прокрутите бесплатные спины, выигрыш, который Вы получите поступит на бонусный счет (в казино Старда бонусный и депозитный счет раздельные). Для того чтобы деньги перешли не депозитный счет, отыграйте вейджер Х45.
Максимальная сумма вывода с бонусных денег не указана, временных ограничений тоже нет.