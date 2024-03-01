Условия бонуса 150FS в казино 1xSlots

В онлайн казино 1xSlots для всех новых игроков предусмотрен бездепозитный бонус, который можно получить за регистрацию. Для его получения во время регистрации необходимо использовать уникальный промокод: 150SLOT.

Данный бонус состоит из 150 бесплатных вращений в игровом автомате Chinese Gold Hold and Spin от провайдера Barbara Bang.

У фриспинов ставка 0.2€. Для тех, кто при регистрации аккаунта выберет другую валюту ставка будет сконвертирована по текущему курсу.

После того как игрок открутит 150 фриспинов, деньги выигранные с них зачислятся на бонусный счет.

Чтобы вывести выигрыш с бесплатных вращений, необходимо открутить вейджер Х25. Вейджер отыгрывается реальными деньгами. Ограничений по выигрышу с данного бездепа нет.

На отыгрыш вейджера дается 7 дней, если в течении этого времени бонус не будет отыгран – он сгорит.