Бонус 150FS от 1xSlots
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Бездеп 150 фриспинов

Промокод
Промокод:
150SLOT
Размер бонуса
Размер бонуса: 150
Ставка
Ставка: 0.2 €
Слот
Слот: Chinese Gold Hold and Spin
Вейджер
Вейджер: Х25
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: 7 дней
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Условия бонуса 150FS в казино 1xSlots

В онлайн казино 1xSlots для всех новых игроков предусмотрен бездепозитный бонус, который можно получить за регистрацию. Для его получения во время регистрации необходимо использовать уникальный промокод: 150SLOT.

Данный бонус состоит из 150 бесплатных вращений в игровом автомате Chinese Gold Hold and Spin от провайдера Barbara Bang.

У фриспинов ставка 0.2€. Для тех, кто при регистрации аккаунта выберет другую валюту ставка будет сконвертирована по текущему курсу.

После того как игрок открутит 150 фриспинов, деньги выигранные с них зачислятся на бонусный счет.

Чтобы вывести выигрыш с бесплатных вращений, необходимо открутить вейджер Х25. Вейджер отыгрывается реальными деньгами. Ограничений по выигрышу с данного бездепа нет.

На отыгрыш вейджера дается 7 дней, если в течении этого времени бонус не будет отыгран – он сгорит.

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Казино 1xSlots
Казино 1xSlots
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