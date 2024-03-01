Условия бонуса 150FS в казино JVSpin

Каждый новый гемблер, который решил зарегистрироваться в онлайн казино JVSpin, может получить бонус без депозита в виде бесплатных спинов.

Общее количество бесплатных вращений составляет 150 шт. Для того чтобы их получить, во время регистрации на сайте казино JVSpin, необходимо использовать уникальное промо: 23JV150.

Фриспины будут начислены в игроков слоте Fortune Tiger от провайдера PG Soft. Ставка у бесплатных спинов 0.25€.

Для вывода выигранных денег нужно отмыть вейджер Х30, отыгрыш бонуса происходит реальными деньгами. Общее время, которое дается на открутку вейджера – 1 неделя.

Никаких ограничений по сумме вывода с данного бонуса нет.