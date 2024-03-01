Бонус 250FS от Spinbetter
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Бездеп 250 фриспинов

Промокод
Промокод:
250SPIN
Размер бонуса
Размер бонуса: 250
Ставка
Ставка: 0.2 €
Слот
Слот: Treasures of Aztec
Вейджер
Вейджер: Х25
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: 5 дней
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Условия бонуса 250FS в казино Spinbetter

В онлайн казино Spinbetter предусмотрен довольно большой бездепозитный бонус за регистрацию в размере 250FS. Для того чтобы его получить, при регистрации игроку нужно использовать уникальный бонус-код: 250SPIN.

250 бесплатных вращений даются в игровом слоте Treasures of Aztec от провайдера PG Soft. В казино Spinbetter раздельный бонусный и депозитный счет, так что после того, как Вы открутите фриспины – зачисление выигранных денег произойдет на бонусный счет.

Вейджер для отыгрыша выигранных средств Х25. Откручивать вейджер нужно реальными деньгами, после чего выигранная сумма зачислится на основной счет.

Размер ставки у 250 фриспинов = 0.2 €, если игрок при регистрации выбрал другую валюту, то ставка будет эквивалентом по текущему курсу. Никаких ограничений по выигрышу с этого бездепа нет.

Общее количество времени на отыгрыш бездепозитного бонуса после активации – 5 дней.

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Казино SpinBetter
Казино SpinBetter
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