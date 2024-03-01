Условия бонуса 250FS в казино Spinbetter

В онлайн казино Spinbetter предусмотрен довольно большой бездепозитный бонус за регистрацию в размере 250FS. Для того чтобы его получить, при регистрации игроку нужно использовать уникальный бонус-код: 250SPIN.

250 бесплатных вращений даются в игровом слоте Treasures of Aztec от провайдера PG Soft. В казино Spinbetter раздельный бонусный и депозитный счет, так что после того, как Вы открутите фриспины – зачисление выигранных денег произойдет на бонусный счет.

Вейджер для отыгрыша выигранных средств Х25. Откручивать вейджер нужно реальными деньгами, после чего выигранная сумма зачислится на основной счет.

Размер ставки у 250 фриспинов = 0.2 €, если игрок при регистрации выбрал другую валюту, то ставка будет эквивалентом по текущему курсу. Никаких ограничений по выигрышу с этого бездепа нет.

Общее количество времени на отыгрыш бездепозитного бонуса после активации – 5 дней.