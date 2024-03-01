Бонус 50FS от Play Fortuna
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Бездеп 50 фриспинов

Промокод
Промокод:
FREESPS
Размер бонуса
Размер бонуса: 50
Ставка
Ставка: 0.1 €
Слот
Слот: Space Wars
Вейджер
Вейджер: Х20
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: 5 дней
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Условия бонуса 50FS в казино Play Fortuna

В казино Play Fortuna есть бездепозитный бонус, который дается за регистрацию нового игрока. Данный бонус можно получить если при регистрации использовать уникальный промо-код: FREESPS.

После активации промокода для Вас станет доступно 50 фриспинов в игровом автомате Space Wars. Ставка у фриспинов зависит от валюты, в которой Вы зарегистрировали свой игровой профиль, например если Вы будете играть в рублях, то ставка 20 рублей, для евро и долларов 10 центов соответственно.

Для получения 50 фриспинов нужно:

  1. При регистрации аккаунта в Play Fortuna, указать промо: FREESPS.
  2. Подтвердить email указанный при регистрации.
  3. Активировать бонус в личном кабинете.

Так как в Play Fortuna бонусный и депозитный счета раздельные, то выигранная с фриспинов сумма поступит на бонусный счет. Для получения этого выигрыша, гемблеру потребуется открутить вейджер Х20. Отыгрыш происходит на реальные деньги.

Никаких ограничений на вывод с бездепозитного бонуса нет. После того как вы отыграете вейджер вся сумма поступит на Ваш основной (депозитный) счет. На отыгрыш бонуса дается 5 дней.

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Казино Play Fortuna
Казино Play Fortuna
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