Доброго! Для постоянных игроков в онлайн казино и букмекерских конторах существуют Reload (с англ. перезагрузка).

Релоад – это еженедельные бонусы, которые получают постоянные посетители сайтов онлайн казино и букмекерок.

Обычно 1 раз в неделю игроку дают дополнительные % к депозиту (среднее значение 50%). Иногда также дают и фриспины, их начисляют к депозиту, хотя иногда можно получить и бездеп.

В данной рубрике обзор релоад бонусов в игорных заведениях интернета с подробной информацией как их получить и каким образом отыграть.