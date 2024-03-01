6 месяцев назад
№1
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Reload bonus в Drip
Размер бонуса: 50% + 50 FS
Вейджер: не указан
Макс. вывод: x10
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка: 500 руб.
Срок отыгрыша: не указан
Доброго! Для постоянных игроков в онлайн казино и букмекерских конторах существуют Reload (с англ. перезагрузка).
Релоад – это еженедельные бонусы, которые получают постоянные посетители сайтов онлайн казино и букмекерок.
Обычно 1 раз в неделю игроку дают дополнительные % к депозиту (среднее значение 50%). Иногда также дают и фриспины, их начисляют к депозиту, хотя иногда можно получить и бездеп.
В данной рубрике обзор релоад бонусов в игорных заведениях интернета с подробной информацией как их получить и каким образом отыграть.