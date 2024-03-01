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Релоад бонусы

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Название
6 месяцев назад
№1
Reload bonus в Drip
Рейтинг:
-
Просмотров:
4
Отзывы:
0
Reload bonus в Drip
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 50 FS
Вейджер
Вейджер: не указан
Макс. вывод
Макс. вывод: x10
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: 500 руб.
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: не указан
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6 месяцев назад
№2
Reload bonus в Jet
Рейтинг:
-
Просмотров:
6
Отзывы:
0
Reload bonus в Jet
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 100 FS
Вейджер
Вейджер: не известно
Макс. вывод
Макс. вывод: нет
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: нет
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: нет
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6 месяцев назад
№3
Reload bonus в Legzo
Рейтинг:
-
Просмотров:
9
Отзывы:
0
Reload bonus в Legzo
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 100 FS
Вейджер
Вейджер: не указан
Макс. вывод
Макс. вывод: X10
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: 500 руб.
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: не указан
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6 месяцев назад
№4
Reload bonus в Monro
Рейтинг:
-
Просмотров:
4
Отзывы:
0
Reload bonus в Monro
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 135 FS
Вейджер
Вейджер: не указан
Макс. вывод
Макс. вывод: не указан
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: не указан
Макс. ставка
Макс. ставка: не указан
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6 месяцев назад
№5
Reload bonus в Sol
Рейтинг:
-
Просмотров:
23
Отзывы:
0
Reload bonus в Sol
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + от 20 до 100 FS
Вейджер
Вейджер: X40
Макс. вывод
Макс. вывод: нет
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: нет
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: нет
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6 месяцев назад
№6
Reload bonus в SpinBetter
Рейтинг:
-
Просмотров:
3
Отзывы:
0
Reload bonus в SpinBetter
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 50 FS
Вейджер
Вейджер: X35
Макс. вывод
Макс. вывод: 21 000 руб.
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: 500 руб.
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: 24 часа
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6 месяцев назад
№7
Reload bonus в Starda
Рейтинг:
-
Просмотров:
5
Отзывы:
0
Reload bonus в Starda
Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 100 FS
Вейджер
Вейджер: не указан
Макс. вывод
Макс. вывод: X10
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: 500 руб.
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: нет
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6 месяцев назад
№8
Reload bonus в Volna
Рейтинг:
-
Просмотров:
8
Отзывы:
0
Reload bonus в Volna
Размер бонуса
Размер бонуса: от 20 до 100 FS
Вейджер
Вейджер: X40
Макс. вывод
Макс. вывод: нет
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: нет
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: нет
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О разделе: Релоад бонусы

Доброго! Для постоянных игроков в онлайн казино и букмекерских конторах существуют Reload (с англ. перезагрузка).

Релоад – это еженедельные бонусы, которые получают постоянные посетители сайтов онлайн казино и букмекерок.

Обычно 1 раз в неделю игроку дают дополнительные % к депозиту (среднее значение 50%). Иногда также дают и фриспины, их начисляют к депозиту, хотя иногда можно получить и бездеп.

В данной рубрике обзор релоад бонусов в игорных заведениях интернета с подробной информацией как их получить и каким образом отыграть.