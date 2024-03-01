Обзор релоад бонуса Monro

Релоад бонус от Monro

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Релоад бонус доступен пользователям, которые за текущую неделю совершили депозитов на сумму от 4000 рублей. В рамках поощрения они получают 135 бесплатных вращений в определенном игровом автомате, а также 50% от суммы пополнений.