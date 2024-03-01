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Обзор релоад бонуса Monro
Размер бонуса: 50% + 135 FS
Вейджер: не указан
Макс. вывод: не указан
Макс. вывод FS: не указан
Макс. ставка: не указан
Релоад бонус от Monro
Описание Reload Bonus в казино Monro нельзя назвать информативным. На сайте не указаны вейджер, срок отыгрыша, ставка и т.д.
Релоад бонус доступен пользователям, которые за текущую неделю совершили депозитов на сумму от 4000 рублей. В рамках поощрения они получают 135 бесплатных вращений в определенном игровом автомате, а также 50% от суммы пополнений.
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