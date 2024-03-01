Reload bonus в Starda
Видеообзор

Обзор релоад бонуса Starda

Размер бонуса
Размер бонуса: 50% + 100 FS
Вейджер
Вейджер: не указан
Макс. вывод
Макс. вывод: X10
Макс. вывод FS
Макс. вывод FS: нет
Макс. ставка
Макс. ставка: 500 руб.
Срок отыгрыша
Срок отыгрыша: нет
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Релоад бонус от Starda

После того, как гэмблер получит Welcome Bonus за первые четыре депозита, ему станет доступна возможность активации Reload Bonus.

Чтобы получить данное поощрение, требуется пополнить счет на сумму от 2000 рублей. Тогда клиент получит 50% от суммы на бонусный счет. После закрытия вейджера средства перейдут на основной баланс.

Получать Reload Bonus можно каждую неделю, если за последние 7 дней гэмблер совершил депозитов на сумму от 4000 рублей.

Бесплатные вращения

В рамках релоад бонуса клиент Starda также получает до 100 бесплатных вращений. Количество Free Spins зависит от суммы бонуса. Выигрыш, полученный за них, также потребуется отыграть с определенным вейджером.

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