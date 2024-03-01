Обзор релоад бонуса Starda

Релоад бонус от Starda

После того, как гэмблер получит Welcome Bonus за первые четыре депозита, ему станет доступна возможность активации Reload Bonus.

Чтобы получить данное поощрение, требуется пополнить счет на сумму от 2000 рублей. Тогда клиент получит 50% от суммы на бонусный счет. После закрытия вейджера средства перейдут на основной баланс.

Получать Reload Bonus можно каждую неделю, если за последние 7 дней гэмблер совершил депозитов на сумму от 4000 рублей.

Бесплатные вращения

В рамках релоад бонуса клиент Starda также получает до 100 бесплатных вращений. Количество Free Spins зависит от суммы бонуса. Выигрыш, полученный за них, также потребуется отыграть с определенным вейджером.