Описание игорной зоны «Янтарная»

Балтийский берег, янтарная кладовая России и Европы приветливо открывают свои объятия для любителей азарта со всего мира. Казино в лучших традициях жанра, игры на любой вкус и прекрасная природа. Подробное описание инфраструктуры игорной зоны.

Игорная зона Янтарная

Игорная зона Янтарная является одной из четырех особых территорий России, в которых по закону разрешается проведение игорной деятельности.

Тремя другими подобными зонами являются:

Красная Поляна в Сочи,

Сибирская Монета на Алтае,

Приморье вблизи Владивостока.

В пределах обозначенных зон можно официально открывать казино и заниматься игорным бизнесом. Помимо стимулирования туристического потока, это обеспечивает поступление налогов в бюджет регионов, где эти зоны расположены.

История игорной зоны

Игорная зона Янтарная была создана на территории Калининградской области в 2009 году. Это произошло на основании решения Правительства Российской федерации основать в стране несколько специальных мест для учреждения легальных казино. Первые объекты игорной индустрии начали свою работу в 2016 и 2017 годах. Это зал игровых автоматов Мэджик Кристал и казино Собрание. Третий объект, который открылся в игровой зоне это казино Шамбала.

Где находится

Игорная зона Янтарная расположена на расстоянии 48 километров от Калининграда, вблизи поселка Янтарный и Куликово. Удобное расположение рядом с первой береговой линией Балтийского побережья способствуют стимулированию аппетитов в сфере азартных игр за счет оздоровительных свойств свежего морского воздуха. На территории игорного комплекса предусмотрены зоны для пешеходных прогулок, которые можно совершать в перерывах между совершением ставок в казино.

Слот-зал Magic Crystal

Первым объектом, начавшим работу в игорной зоне Янтарная стал зал игровых автоматов Мэджик Кристал. Это двухэтажное здание со стеклянным фасадом и общей площадью пятьсот квадратных метров. Для игроков предусмотрено 180 игровых слот машин. Сыграть с повышенной ставкой можно в специальных VIP комнатах. Для своих гостей зал игровых автоматов Magic Crystal регулярно проводит различные акции. Еженедельно проходит розыгрыш фиксированных джекпотов.

Рестораны и бары

Когда игрок увлечен азартом, не трудно и проголодаться. На обоих этажах зала слот машин Мэджик Кристал находятся барные стойки и расставлены ресторанные столики, чтобы каждый мог утолить жажду или голод, не отходя далеко от своего автомата.

Широкий выбор алкогольных напитков и аппетитных закусок помогут вовремя подкрепиться и сосредоточить все свое внимание на предстоящей игре. Останется лишь сделать ставку и наблюдать за вращением игрового барабана на экране.

Расположение

Зал слот аппаратов Magic Crystal находится на территории игорной зоны Янтарная, практически на самом берегу Балтийского моря. Поселок Куликово Калининградской области неслучайно был выбран для возведения объектов игорной индустрии. Близость к международному аэропорту Храброво и Калининграду, обеспечивают постоянное поток посетителей для заведения. Множество отелей в пределе 7-10 километров обеспечат качественными номерами в случае необходимости.

Казино Sobranie

Казино Собрание является вторым объектом игровой индустрии открытым на территории игорной зоны Янтарная. Трехэтажное здание казино построено всего в четырехстах метрах от побережья Балтийского моря. Оформлением интерьера заведения занималась фирма Steelman Partners, та самая, что оформляла лучшие казино мира, включая объекты в Лас-Вегасе или в Сочи на Красной Поляне.

Собрание является самым крупным объектом игорной индустрии во всей Европе:

Площадь казино равняется 193 тысячам 750 квадратным метрам.

К услугам азартных игроков в стенах заведения предусмотрено 350 слот аппаратов.

Для тех, кто предпочитает реальные игры электронным машинам, Собрание предлагает 14 карточных столов.

Помимо основных игр, в казино проводятся разнообразные турниры и розыгрыши ценных подарков. Призовой фонд нередко превышает один миллион рублей.

Американская рулетка

Всем знаком образ американской рулетки из голливудских фильмов. В казино Собрание, каждый может попробовать себя в этой, ставшей классической, азартной игре. Пожалуйста, делайте ставки, произносит дилер, после чего на вращающийся диск рулетки запускается шарик. Задача игроков угадать сектор с цифрой, на котором рулетка с шариком остановятся.

Нужно быть быстрым, прозорливым, и грамотно выражающим свои мысли игроком.

Дилер не примет ставку если она:

сформулирована нечетко, неправильно или некорректно;

сделана после того, как было объявлено об окончании ставок;

осуществлена с помощью жетонов с другого рулеточного стола.

Если все сделано верно, то остается лишь с надеждой наблюдать за вращением диска рулеточного барабана и с вожделением ожидать попадания шарика на заветное число.

Слот зал

В стенах казино Собрания игрокам доступно более трех с половиной сотен игровых слот машин. Они расположены в нескольких залах заведения, включая зал с повышенными ставками, зал для курящих гостей и зал на втором этаже с балконами обладающими видом на концертную сцену.

Игровая техника в казино представлена такими производителями оборудования как:

Novomatic с их знаменитыми играми типа Book of Ra, Ultra Hot или Dolphin`s Pearl.

Igrosoft со своей нестареющей классикой в виде Crazy Monkey, Fruit Cocktail, Garage и других.

EGT с множеством своих игр, таких как Egypt Sky, Ultimate Hot или Kangaroo Land.

Какой бы слот не выбрал игрок, с минимальной или максимальной ставкой, ему обеспечена уютная атмосфера и предвкушение джекпота.

Покерный клуб

Казино Sobranie может похвастаться своим покерным клубом на 4 карточных стола.

Помимо классического покера за игровыми столами можно сыграть также и в такие его разновидности:

Texas Hold`em NL,

Crazy Pineapple и

Omaha PL.

Среди участников покерного клуба ежедневно проходят турниры. Трижды в неделю проводятся Cash игры с призовым бонусом в 150 долларов. Для начала турнира необходимо участие минимум 10 игроков. При этом максимальное время ожидания своей очереди в игре не занимает более часа. Участникам нужно пройти регистрацию за полчаса до старта мероприятия. Кэш игры проходят в круглосуточном режиме.

Ресторан Offshore

Гостям казино Sobranie не нужно беспокоиться, где поесть, когда они проголодаются, ведь для них доступен ресторан авторской европейской кухни Offshore. Концепция заведения состоит в возможности для посетителей попробовать блюда высокой кухни по относительно приемлемым ценам. Периодически в ресторане подаются блюда, приготовленные специально для гастрономических ужинов.

Посетители подобных тематических вечеров становятся участниками розыгрышей:

Gastro Black Jack и

Счастливый сундук.

В качестве главного приза в этих мероприятиях выступает депозит для ставок в казино на сумму в 50 тысяч рублей.

Крафт бар Offshore

На сытый желудок, для поднятия жизненного тонуса перед предстоящей игровой сессией, некоторые посетители казино Собрание поближе изучают винную и кальянную карту Крафт бара Offshore.

Искушенные ценители эксклюзивных напитков из винограда, раз в месяц могут насладить свои вкусовые рецепторы, посетив гастрономический винный ужин. Обычно гостей бара угощают особыми блюдами, которые лучшим образом сочетаются с редкими сортами игристого напитка. Некоторые люди предпочитают вину пиво. Любителям пенного напитка стоит заглянуть в бар на специальный пивной гастрономический ужин, проводимый ежемесячно, и отведать там редких экземпляров любимого продукта.

Игровые туры

В последнее время все большую популярность набирают так называемые Джанкет туры. Их особенность заключается в том, что человек может попробовать себя в роли завсегдатая игорного заведения, проведя там всего одни выходные.

Клиенты подобных игровых туров могут приобрести билеты на разные депозиты:

Депозит в 100 тысяч рублей включает трансфер туда и обратно, ужин в ресторане и 4 часовую игровую сессию.

Заплатив 250 тысяч рублей, игроки дополнительно получают билет на самолет стоимостью до 15 тысяч и номер в отеле.

Миллион на депозите обеспечит бесплатным перелетом до ста тысяч, пятизвездочным номером и персональным менеджером.

Если игрок проигрывает больше чем 100 000 рублей за одним из игровых столов, ему выплачивается кэшбек 10%.

Программа лояльности

В зависимости от количества денежных средств, которые пошли на совершение ставок за игорными столами или слот автоматами, игрокам доступны особые предложения программы лояльности казино Собрание.

При оплате 250 тысяч игрового депозита, клиенты казино получают компенсацию авиа перелета и номер в отеле.

Пополнив счет на 500 тысяч, компенсация перелета составит 25 000 рублей , дополнительно гостю будут доступны услуги бара на сумму в 10 тысяч.

Поиграв на 750 тысяч, игрок может рассчитывать на оплату авиабилета до 50 000 и питание в ресторане на 15 тысяч рублей.

Помимо этого программа лояльности подразумевает трансфер туда и обратно.

Казино Шамбала

Шамбала стала третьим, после казино Sobranie и зала игровых автоматов Magic Crystal, игорным заведением, открывшимся в регионе. В заведении регулярно проводятся различные увеселительные шоу мероприятия и выступления звезд эстрады.

Для новых посетителей казино Шамбала действуют различные мотивационные акции:

Каждому новому гостю казино полагается бесплатный напиток.

Помимо этого всем новичкам казино дарит приветственный комплимент в виде 500 рублей депозита на игры.

Если во второй свой визит посетитель приходит с другом, оба получают дополнительно по 500 рублей на свои игровые депозиты.

Также в казино Шамбала проходят различные турниры и розыгрыши ценных призов. Например, каждую пятницу среди гостей разыгрывается 200 тысяч рублей, а каждую субботу участники тараканьих забегов могут выиграть 100 тысяч.

Ресторан The Buffet

Время за игрой летит незаметно, но потребности тела в энергии тоже необходимо удовлетворять. Утолить голод спровоцированный азартом можно в ресторане европейской кухни The Buffet, расположенном в казино.

Для проголодавшихся игроков Шамбалы, в меню ресторана представлены:

горячие блюда,

холодные закуски,

салаты,

супы,

пицца и

десерты.

Винная карта ресторана содержит игристые, красные, розовые и крепленые вина, напитки из серии «покрепче» и множество коктейлей, как классических, так и авторских. Профессиональные повара, официанты и бармены круглосуточно готовы обслужить самых притязательных посетителей.

Программа лояльности Joker Club

Каждый раз, садясь за игру в казино Шамбала, гостям заведения доступно не только насладиться азартом процесса, но так же и накопить бонусные баллы. Затем их можно потратить на услуги ресторанов и баров игорной зоны Янтарная. За каждые 350 рублей ставок, игрок получает бонусный балл.

Заработав, таким образом, 200 бонусных баллов, посетителям казино открываются следующие возможности:

билет на розыгрыш автомобиля,

пара билетов на концертное шоу Легенды Шамбалы,

4 билета на еженедельный розыгрыш «Тараканьи бега».

При этом бонусные баллы с игрока не списываются, и их все еще можно обменять на вкусный ужин в ресторане, или пару бокалов шотландского виски в баре.

Джанкет туры

Посетителям казино Шамбала доступно оформление пакетного предложения в качестве игрового тура. Можно самостоятельно забронировать перелет, затем отыскать транспорт, добраться до игорной зоны, найти место для ночлега и позаботиться о питании.

А можно приобрести игровой тур, который будет включать в себя:

перелет,

трансфер,

отель и

питание.

В зависимости от суммы депозита, цены на игровые туры в казино Шамбала могут варьироваться от 100 тысяч до одного миллиона рублей. После вычета оплаты за самолет, транспорт, отель и ресторан, оставшаяся сумма депозита становится доступной для совершения ставок в казино.

Отели

На данный момент на территории игорной зоны Янтарная нет отелей, в которых бы можно было остановиться. Тем не менее, это не представляется проблематичным, ведь в радиусе 7-10 километров от азартных заведений игорного комплекса, благодаря его расположению в пределах курортной зоны Балтийского побережья, находится большое количество отелей и гостиниц.

В случае с джанкет-турами, трансфер из казино к ближайшим гостиницам бесплатен. Если же гости игорной зоны приезжают на личном авто, добираться до отеля и обратно придется самостоятельно. Приведенный ниже список нескольких ближайших к игровому комплексу заведений поможет потенциальным постояльцам сориентироваться в огромном количестве предложений о размещении.

Отель Гранд Сокольники

Всего 7,5 километров отделяет отель Гранд Сокольники от игорной зоны Янтарная. Располагаясь в 800 метрах от береговой песчаной линии Балтийского моря, заведение может порадовать своих гостей открытым бассейном, террасой для загара, баней на натуральных дровах и рестораном в гавайском стиле.

Семейные номера отеля оснащены:

полной звукоизоляцией помещений,

сейфом для хранения документов и ценных вещей,

феном и бесплатными туалетными принадлежностями.

Постояльцам отеля Гранд Сокольники доступны бесплатная парковка, прокат велотранспорта, Вай-Фай и дартс. Ресторан гостиницы удивит своими бесплатными завтраками для гостей, вкусными блюдами традиционной русской кухни, шашлыком и различными коктейлями.

Янтарный берег

Расстояние от казино Собрание до санатория Янтарный Берег составляет 8 с половиной километров.

К услугам постояльцев отеля представлены:

крытый бассейн;

оборудованный пляж;

бесплатный Вай-Фай;

ресторан и SPA.

Номерной фонд составляют номера для некурящих, семейные и люксы. Каждый номер оборудован кондиционером, отдельным балконом и гостиной, сейфом, чайником, телевизором и кабельным ТВ.

В двух с половиной километрах от Янтарного Берега находится озеро Тихое, где можно интересно провести время с семьей. Помимо этого окрестности санатория полны и другими местными достопримечательностями, а также кафе и ресторанами.

Hotel Royal Beach Club

Отель расположен в 9 километрах от казино Собрание, в поселке Заозерное. Главным преимуществом заведения является близость к Балтийскому морю. От парадного входа в отель до прибрежной полосы всего 50 метров. Пологий песчаный берег, и чистейшая вода способствуют незабываемому отдыху, особенно с маленькими детьми. Расстояние до ближайшего аэропорта Калининград составляет всего 28 километров. Рядом с отелем можно обнаружить 12 ресторанов в пределах 500-700 метров.

Среди них такие как:

ресторан Роял Фальке Резорт,

ресторан Раушен,

пиццерия Папаша Белле и другие.

Окрестности отеля могут также похвастаться множеством культурных объектов и местных достопримечательностей.

Как добраться

Все объекты инфраструктуры игорной зоны Янтарная располагаются в поселке Куликово Калининградской области. Расстояние от поселка до центра Калининграда составляет 40 километров.

Ежедневно из города отправляются один большой и два микроавтобуса в качестве бесплатного трансфера:

Отправление из города происходит в 8 и 8.30 вечера.

Отправление из игорной зоны в 3, 3.30 и 4 часа утра.

Ближайший международный аэропорт Храброво находится в 28 километрах от поселка. Самолет из Москвы в Калининград летит около 2 часов. Из аэропорта можно сесть на автобусные маршруты № 144 или 244-Э, и за час доехать до казино. Еще один оптимальный вариант добраться с аэропорта Храброво до игорного заведения – заказать такси. Буквально полчаса езды и вы на месте.