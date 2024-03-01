Описание игорной зоны «Сибирская Монета»

Описание одной из четырех игорных зон РФ. Объекты инфраструктуры казино и гостинично-развлекательного комплекса Altai Palace. Как добраться, где остановиться и во что сыграть. Подробности в обзоре.

ИГОРНАЯ ЗОНА СИБИРСКАЯ МОНЕТА: СОКРОВИЩЕ СИБИРИ

В России официально существует 4 игорных зоны, на территории которых, с 2009 года, на законодательном уровне, разрешена игорная деятельность:

Сибирская Монета,

Красная Поляна,

Янтарная,

Приморье.

Сибирская Монета одна из этих игровых площадок. Она расположена в самом центре России, если смотреть по карте, и в самом сердце Алтая, если заглянуть глубже. Комплекс «Сибирская монета» расположен в 280 км от Барнаула, на территории туристического центра «Бирюзовая Катунь».

Находясь на стыке европейской и азиатской культур, зона занимает выгодное географическое и экономическое положение. На территории игорно -развлекательного комплекса находится казино Altai Palace, отель и ресторан. Многие посетители приезжают в Сибирскую Монету, чтобы поиграть в азартные игры и не только. Ведь помимо игровой индустрии, здесь существует много других способов отлично провести время.

Казино Алтай Палас

В начале ноября 2014 года, состоялось торжественное открытие единственного в Сибири казино под названием Altai Palace. Помимо доступа к широчайшему арсеналу азартных увеселений, в казино можно попасть и на увлекательные шоу-программы, которые нередко проводят знаменитости мирового уровня в стенах заведения.

Игрокам казино доступно:

160 игровых слот автомата,

12 карточных столов,

Американская рулетка,

Покерный клуб.

Для посетителей казино доступны несколько вариантов джанкет-туров. Помимо этого казино предоставляет для своих клиентов и другие виды отдыха и развлечений.

Игры на любой вкус

Тут все как в Лас-Вегасе, каждый посетитель может с головой нырнуть в океан азартных развлечений. Это могут быть карточные столы, американская рулетка или слот автоматы.

Среди разработчиков игровых аппаратов в казано Алтай Палас присутствуют такие, как:

MegaJack,

Novomatic,

IgroSoft,

Micrograming и др.

Разнообразие доступных игр способно удивить даже самого искушенного игрока. При этом все игры являются лицензионными.

Паб

Как и в настоящем ирландском пабе, гости игорной зоны «Сибирская монета» могут отведать огромный ассортимент сортов пива и коктейлей. Утолив жажду можно заказать еду из меню ресторана. А пропустив пару тройку стаканов пенного можно возвращаться к Игре.

Ночной клуб Joker

Ночной клуб Joker в казино Алтай Палас это просторный зал вместимостью до 600 человек, с огромным экраном с диагональю в 315 дюймов и настоящей концертной сценой. Яркие световые шоу возможны благодаря 49 источникам света, а незабываемые музыкальные впечатления обеспечат 10 кВт качественного звука.

Бильярдный клуб

В бильярдном клубе казино Altai Palace рады всем игрокам, будь то новички или профессионалы.

Участникам доступны столы для:

Русского бильярда,

Американского пула и

Снукера.

В стенах клуба часто проводятся закрытые турниры для профессионалов.

Караоке

Караоке в казино Алтай Палас является уникальным на Алтае заведением премиум класса. В зале установлена мощная акустическая система с высоко - качественным звуком. Видеопанели встроенные в стены, современная светомузыка и спецэффекты с живым бэк вокалом, обеспечивают ощущение выступления на сцене в качестве звезды шоу бизнеса.

Покерный клуб

В стенах казино Altai Palace работает первый легальный покерный клуб в Сибири. Совсем недавно Покерный Клуб встретил вот уже шестой свой день рождения. В клубе ежедневно проводятся различные покерные турниры.

С понедельника по среду это отборочные турниры за право выхода в финал.

С четверга по субботу проходят призовые турниры.

Минимальный гарантированный призовой фонд в таких турнирах начинается от 100 тысяч рублей. Так же, каждый вечер в Покерном Клубе участники садятся за кэш-игру.

Бонусная программа

Игрокам клуба Altai Palace доступна интересная бонусная программа. За каждый час игры на кэш-столе, игрокам, в зависимости от лимитов, начисляются 1-2 поинта. Так же начисление поинтов идет за старт кэш-стола. По итогам месяца либо года можно возглавить рейтинг самых сильных игроков Покерного Клуба.

По итогам месяца это 50-25 поинтов за 1-2 место.

По итогам года это 500-250 поинтов за 1-2 место.

Один поинт равен 50 рублям. Потратить поинты можно на любые услуги комплекса помимо игорных.

Рейтинги

Для игроков клубу разработана рейтинговая система.

В зависимости от занятого места, количества полученных очков в общем рейтинге, коэффициентов тура и общей сумме входов в турнир, победители по итогам года получают:

За первое место призом будет бесплатное проживание в отеле во время проведения турнира и комплект униформы APPS. Призом за второе место станут 200 турнирных долларов на предстоящую серию и толстовка с кепкой. За третье место призер получает 100 турнирных долларов на следующую серию и майку с кепкой.

Получивший звание «Игрок года APPS» награждается серебряной картой казино Altai Palace сроком на 1 год.

Отель и ресторан Altai Palace

Отдохнув и наигравшись на территории развлекательного комплекса Алтай Пэлэс, посетителям следует подумать о том, чтобы перекусить, а после и переночевать с удобствами. Для этого и существует арт-отель Altai Palace c рестораном LambicShow kitchen.

Гости могут забронировать себе любой номер в категориях от «Стандарта» до «Сюита», который будет максимально обустроен удобствами типа кондиционера, Wi-Fi, телевизора, сейфа и многого другого. А к тем, кто голоден, придет на выручку меню европейской кухни и авторские блюда от шеф-повара в ресторане.

Ресторан Lambic Show kitchen

Посетителям Сибирского Вегаса доступен один из лучших пивных ресторанов России. Заведение может похвастаться своей открытой кухней и грилем, на котором готовят самый сочный стейк из самого премиального мяса. Помимо этого ресторану принадлежит собственная сыроварня и аквариум, в котором обитают живые и свежие ингредиенты для блюд с морепродуктами. Ну а контактный бар с лучшими пенными напитками и внимательными барменами, не оставит равнодушными ни одного гостя.

Особенности обслуживания

Отдых в отеле и ресторане Altai Palace не означает лишь проведение времени за игровыми столами. Помимо игорных развлечений, гостям казино доступны специальные предложения.

Можно забронировать заезд всей семьей с трансфером туда и обратно и питанием.

Заказать проведение делового банкета, или арендовать конференц зал для торжественного выступления.

Любителям активных видов отдыха, доступны горные экскурсии и конные прогулки.

Для завоевания женских сердец открыт SPA салон, а выразить чувства пением доступно в караоке зале. Жильцам отеля в любом случае будет не до скуки.

Категории номеров и ценовая политика

Так как игорная зона представляет собой полноценный комплекс с максимальным количеством удобств для своих посетителей, то и номера в отеле доступны сразу в 6 ценовых категориях:

Стандарт будет стоить от 5200 рублей за сутки.

Улучшенный Стандарт уже обойдется в 5700 рублей.

Джуниор Сюит – 6200 рублей за сутки.

Люкс доступен от 7800 рублей.

Сюит «Серебряный Век» удивит проживающих своими изысками за 30 тысяч рублей в сутки.

Сюит «Венеция», как флагман номерного фонда, доступен за 60 тысяч рублей в сутки.

Выбор зависит от предпочтений гостей и их бюджета. В номерах предусмотрены все атрибуты современного оснащения типа телевизора, Wi-Fi и других. Санузлы во всех типах номеров раздельные.

Правила заезда

Правила заезда в отель стандартны – заселение происходит в 14 часов, а выезд до 12. Это не всегда удобно для каждого отдельно взятого гостя.

Поэтому предусмотрены и альтернативные варианты ранних заездов с поздними выездами:

Ранний заезд до 8 часов.

Поздний выезд после 18 часов.

Бронирование доступно по предоплате за первые сутки проживания, либо за 30% от стоимости всего периода пребывания в гостинице. Оплата брони должна происходить в течение двух суток с момента подачи заявки.

Шале

Не всем посетителям подойдет проживание в номерах отеля. Бывает, что на первом месте стоит приватность и уединение. Специально для подобных случаев на территории игорной зоны «Сибирская монета» построены новые комфортабельные шале с панорамными окнами. Расположены они в самом сердце алтайской природы.

Шале Алтай Палас это новые, комфортабельные номера, которые сочетают в себе идеи современного дизайна с индивидуальным внутренним простором помещений. Весьма удачное сочетание, которое позволяет, как следует отдохнуть от городской суеты в атмосфере умиротворения и природного спокойствия.

Для бронирования доступны номера категории:

Твин Дуплекс,

Дабл Дуплекс,

Шале Альфа,

Вилла ДеЛюкс.

Джанкет-туры казино Altai Palace

Как съездить в отпуск по принципу «все включено», да еще и иметь возможность при этом заработать? Можно конечно заранее отложить деньги на авиабилеты, выбрать гостиницу и забронировать в ней номер, подготовить экскурсионный маршрут и так далее. А можно отправить все выделенные средства на депозит казино Алтай Палас расположенного в игорной зоне «Сибирская монета» и заказать Джанкет-тур.

Туристов в данном случае ожидает перелет в оба конца, трансфер до аэропорта и обратно, проживание в комфортабельных номерах отеля и самые популярные азартные игры и развлечения. На сегодняшний день, подобные игровые туры, на территории РФ являются уникальными.

Особенности азартного заведения Altai Palace

Посетителям казино Алтай Палас, помимо игорной деятельности доступен целый комплекс других популярных развлечений.

Гостям заведения доступны:

бильярдные столы от лучших мировых производителей;

услуги стильного и современного караоке-клуба;

оздоровительные и SPA-процедуры;

концертные и шоу-программы;

живые выступления популярных звезд.

Промо-акции для игроков казино

Туристам, выбравшим игорный тур в казино Altai Palace, доступно пять основных тарифов, в зависимости от величины депозита:

Депозит на 100 тысяч рублей действует, в основном, для гостей из Новосибирска и Красноярска.

Депозит на 250 тысяч рублей подразумевает бесплатный номер в отеле и скидку 25% в ресторане.

При внесении депозита в размере 500 тысяч рублей, гостям, в качестве бонуса, предоставляется бесплатное размещение в номере «Джуниор Сюит» и скидка на питание в размере 50%.

Депозит на 2.5 млн рублей «подарит» постояльцам бесплатный люкс и дополнительные услуги.

Ну а 5 млн рублей депозита обеспечат для VIP-гостей режимом «все включено».

Правила

Для того, чтобы носить почетное звание джанкет-туриста, нужно соблюсти буквально два правила:

В течение двухдневного тура, игрок должен провести не менее 10 часов именно за азартными играми. Минимальная ставка для игорных столов составляет 50 долларов, для рулетки – 100-200 долларов, в зависимости от игры.

Посещение джанкет-туров в Алтай Палас, отличный способ весело и азартно провести свой досуг с возможностью выигрыша крупных призов.

Специальные предложения казино Altai Palace

Отдых может быть разным, некоторые гости предпочитают проводить свой досуг, наслаждаясь природными красотами Алтайских гор. Специально для них, в казино Алтай Палас разработано несколько специальных туров, после посещения которых, у туристов останутся незабываемые впечатления об отдыхе.

Тур буднего дня

Например, тур буднего дня, в котором гостям доступно проживание в 4-х звездочном отеле. В зависимости от выбранного типа тура, постояльцы могут забронировать номер на трое, либо на пятеро суток.

К услугам доступным для отдыхающих относятся:

Полезные и вкусные завтраки в ресторане «Галерея», с его потрясающе красивым видом на окружающие горы.

Занятия с аниматорами на спортивной площадке и в бассейне, а в перерывах между ними, можно попробовать себя в медитации на открытой беседке.

Пешие прогулки по красотам Алтайской природы.

Помимо этого, гости могут оценить качество предлагаемых оздоровительных услуг, поиграть в бильярд и услышать живую музыку. Стоимость тура при этом не превышает 3800 рублей в сутки на человека.

МамаТур

Специально для самых маленьких постояльцев и их мам был разработан МамаТур. Стоимость поездки включает в себя трансфер из Новосибирска в отель и обратно, проживание в 4-х звездочной гостинице и 3-х разовое питание.

Ребенка можно занять с аниматорами в бассейне или на спортивной площадке, а самим сыграть в бильярд или спеть в караоке. Редко где еще можно встретить такой полноценный сервис с отдыхом на природе.

Выезд на банкет

Бывает, что человек хочет торжественно отметить праздник или другое мероприятие, выехав на банкет со своими друзьями и гостями. В этом случае подойдут выездные банкеты, которые предусмотрены в игорной зоне «Сибирская монета». В Алтай Палас для этого есть все необходимое, от ресторана, чьи искушенные повара поднаторели в приготовлении различных деликатесов, до музыкантов, аккомпанирующих вживую.

Свадьба в Altai Palace

Для желающих скрепить союз любви узами брака, в казино Altai Palace есть специальное предложение. При заказе свадебного банкета для гостей, молодоженам становится доступной скидка в 20% на номер «Джуниор Сюит».

Скидка в день рождения — 20%

На день рождения принято дарить подарки виновникам торжества, а получать их еще приятнее. Администрация казино Altai Palace с радостью дарит 20-ти процентную скидку на аренду номера в качестве подарка именинникам. На сэкономленные средства можно отведать разнообразные ресторанные изыски под живую музыку и любуясь потрясающей красоты видом из окна.

Привилегии Altai Palace

Казино Altai Palace, которое расположено на территории игорной зоны «Сибирская монета», предоставляет своим гостям поистине королевские привилегии. Посетителям заведения доступна щедрая и лояльная маркетинговая компания, отказаться от которой просто невозможно.

Бонусные карты

В зависимости от депозита размещенного игроком на счетах заведения, условий проживания или количества времени проведенного за игорным столом, посетителям казино доступны 4 уровня лояльности.

Каждый из уровней предполагает выдачу постояльцам определенных бонусных карт:

Бонусная карта Bronze включает в себя бесплатный трансфер от места отправления до казино в обе стороны, скидку 15% на номера категории «Стандарт» в отеле и 10% на питание в ресторане.

Бонусная карта Silver включает бесплатный трансфер туда и обратно и скидку в 30%, как на проживание в номерах класса «Стандарт», так и на ресторанное меню.

Карта Gold для гостей игорной зоны означает трансфер на автомобилях VIP класса за счет заведения, скидку 70% на проживание в отеле и полностью бесплатное меню в ресторане.

Карта Platinum дарит посетителям казино полностью бесплатные: проживание в отеле, питание в ресторане, пользование комплексом развлекательных услуг и трансфер туда и обратно на VIP авто.

Как добраться

Удивительный факт, но комплекс «Алтай Палас» в игорной зоне «Сибирская монета», расположен в самом географическом центре России. Расстояние до Барнаула составляет порядка 288 км. Чтобы добраться оттуда до казино, нужно выехать из города по 52 шоссе и двигаться в сторону города Бийск. Затем, по все тому же 52 шоссе, следует начать движение по направлению к Горно-Алтайску, и, проехав его, свернуть на дорогу уходящую вправо. Через несколько км появится туристско-рекреационный центр «Бирюзовая Катунь», на территории которого и расположен Алтай Палас.