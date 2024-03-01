Условия кешбэк-бонуса в 1xSlots

Для всех игроков, которые остались в проигрыше в онлайн казино 1xSlots существует система возврата части проигранных денег – это бонус кешбэк.

В данном игорном заведении довольно широкая система статусов и именно от них зависит размер процента и частота начисления этого бонуса.

Хотим обратить внимание, что активировать данный бонус в 1xSlots необходимо самостоятельно. Это можно сделать в личном казинете игрока.

Сделаем обзор, для какого статуса какой предусмотрен размер бонуса cashback, а также частота, с которой он начисляется.

Система статусов и cashback

Какой кешбэк у какого статуса :

Медный – 5% (раз в неделю).

Бронзовый – 6% (каждые 6 дней).

Серебряный – 7% (каждые 5 дней).

Золотой – 8% (каждые 4 дня).

Рубиновый – 9% (каждые 3 дня).

Сапфировый – 10% (каждые 2 дня).

Бриллиантовый – 11% (каждый день).

В онлайн казино 1xSlots есть еще VIP статус – он самый высокий. Если Вы достигли данного уровня, то кешбэк Вы будете получать не только с проигрышей, но и абсолютно с любой ставки. То-есть Вы сделали ставку, и она была плюсовой Вы все равно получите кешбэк.

Срок действия бонуса cashback в 1xSlots не ограничен ничем, единственное если Вы продолжите играть и уйдете в плюс, кешбэк в этом случае естественно сгорит.

Ну и особо хотелось бы отметить, что активировав кешбэк Вам не обязательно играть, Вы можете сразу взять и вывести эту сумму, так как в 1xSlots Casino нет вейджера на этот бонус.