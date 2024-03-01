Кешбэк в Booi
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Cashback в казино Booi

Размер бонуса
Размер бонуса: 4%-7% (зависит от статуса)
Частота
Частота: каждый четверг
Активация
Активация: самостоятельная
Вейджер
Вейджер: нет
Срок действия
Срок действия: 7 дней
Рейтинг пользователей

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Условия кешбэк-бонуса в Booi

Каждый игрок, который проиграл деньги в Booi Casino, может получить частичный возврат проигранных средств (кешбэк бонус).

Начисление кешбэка в онлайн казино Booi происходит в четверг 23:59:59 (UTC – по гринвичу), если смотреть по МСК, то +4 часа, а именно в 03:59:59 пятницы.

Минимальная сумма кешбэк бонуса – это 50 рублей или 1$, 1€. Если Вы зарегистрировали свой аккаунт в другой валюте, то cashback будет эквивалентом 1 условной единицы.

Размер кешбэка Booi зависит от Вашего статуса, чем более активно Вы играете на сайте онлайн казино, тем больше будет возврат средств.

Размер кешбэка Booi:

  • Wooden Lemur – 4%.
  • Silver Eagle – 5%.
  • Golden Alligator – 5%.
  • Platinum Elephant – 6%.
  • Diamond Lion – 7%.

Возврат денег в Booi Casino происходит по формуле: ((размер депозитов за прошедшую неделю (с 00:00:00 UTC пятницы по 23:59.59 UTC четверга) – (сумма вывода денег за это время)) * (процент Вашего статуса).

Срок жизни бонуса кешбэк в Booi = 1 неделя. Активировать его можно во вкладке бонусы.

Возврат денег производится реальными деньгами без вейджера, поэтому Вам даже не обязательно отыгрывать этот бонус, его можно сразу вывести на свой счет.

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Казино Booi
Казино Booi
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