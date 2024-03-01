Кешбэк в Champion
Видеообзор

Cashback в Champion

Размер бонуса
Размер бонуса: 2-20% (зависит от статуса)
Частота
Частота: 7 дней
Активация
Активация: самостоятельная
Вейджер
Вейджер: не указан
Срок действия
Срок действия: не указан
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала

Условия кешбэк-бонуса в Champion

Казино Champion каждую пятницу возвращает игрокам часть проигранных средств в виде кешбэка. Рассчитывать на него могут пользователи, у которых сумма ставок за расчетный период меньше, чем совокупный размер выигрышей. Также клиент должен быть в минусе за все время игры в казино.

Минимальный размер Cashback составляет 100 рублей. Получение поощрения происходит в ручном режиме. Игрок должен перейти в раздел “Подарки”, выбрать “Кешбэк” и кликнуть по кнопке “Активировать“. После этого средства поступят на баланс, однако их потребуется отыграть по фиксированному вейджеру. Множитель последнего зависит от статуса аккаунта.

Также от статуса зависит размер кешбэка:

  • Новичок - 2%;
  • Юниор - 3%;
  • Любитель - 4%;
  • Фаворит - 6%;
  • Победитель - 7%;
  • Мастер - 10%;
  • Чемпион - 15%;
  • Элита - 17%;
  • Легенда - 20%.

Все новые пользователи казино Champion сразу получают начальный статус - Новичок. Это значит, что они уже могут рассчитывать на кешбэк в размере 2%. Чтобы повысить уровень и увеличить Cashback, нужно зарабатывать очки XP. Они начисляются за совершение ставок в слотах по принципу 1 XP = 100 рублей.

Онлайн казино
Казино Champion
Казино Champion
Перейти