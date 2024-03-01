Cashback в Champion
Условия кешбэк-бонуса в Champion
Казино Champion каждую пятницу возвращает игрокам часть проигранных средств в виде кешбэка. Рассчитывать на него могут пользователи, у которых сумма ставок за расчетный период меньше, чем совокупный размер выигрышей. Также клиент должен быть в минусе за все время игры в казино.
Минимальный размер Cashback составляет 100 рублей. Получение поощрения происходит в ручном режиме. Игрок должен перейти в раздел “Подарки”, выбрать “Кешбэк” и кликнуть по кнопке “Активировать“. После этого средства поступят на баланс, однако их потребуется отыграть по фиксированному вейджеру. Множитель последнего зависит от статуса аккаунта.
Также от статуса зависит размер кешбэка:
- Новичок - 2%;
- Юниор - 3%;
- Любитель - 4%;
- Фаворит - 6%;
- Победитель - 7%;
- Мастер - 10%;
- Чемпион - 15%;
- Элита - 17%;
- Легенда - 20%.
Все новые пользователи казино Champion сразу получают начальный статус - Новичок. Это значит, что они уже могут рассчитывать на кешбэк в размере 2%. Чтобы повысить уровень и увеличить Cashback, нужно зарабатывать очки XP. Они начисляются за совершение ставок в слотах по принципу 1 XP = 100 рублей.