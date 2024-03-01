Условия кешбэк-бонуса в Cryptoboss

Клиенты казино Cryptoboss, достигшие четвертого VIP-уровня (Оникс), могут рассчитывать на еженедельный кешбэк, для которого действует вейджер x3. Игрок способен получить кэшбэк, если за последние 7 дней его суммарный объем проигрышей составил не менее 1 евро. На покрытие отыгрыша дается 7 дней, после чего бонус сгорает.

На каждом VIP-уровне действует уникальный процент кэшбэка:

4-й уровень Оникс - 5%;

5-й уровень Топаз - 7%;

6-й уровень Сапфир - 10%;

7-й уровень Пирит - 12%;

8-й уровень Цитрин - 13%;

9-й уровень Рубин - 14%;

10-й уровень Александрит - 15%.

Например, пользователь имеет 6-й уровень и за последнюю неделю в общей сумме проиграл 3000 рублей. Тогда его кэшбек составит 300 рублей.

Чтобы получить кэшбэк, требуется перейти в соответствующий раздел в личном кабинете и забрать его. После этого средства поступят на счет, а также активируется вейджер. Отыграть его можно как за реальные средства, так и за бонусные.