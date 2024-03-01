Условия кешбэк-бонуса в Daddy

В казино Daddy рассчет кешбэка происходит каждый понедельник, в 01:00 (UTC). Пользователи могут забрать его в личном кабинете с понедельника по среду. Данное поощрение получают гэмблеры, которые за последнюю неделю сделали ставок на большую сумму, чем размер выигрыша. Собственно от данного проигрыша и начисляется Cashback. Его процент зависит от статуса аккаунта. Также получить бонус не способны клиенты, у которых за весь период игры в казино Daddy общая сумму выплат больше, чем размер депозитов.

Рассмотрим кешбэк для каждого из статусов отдельно.

Статус Bronze

Обладатели начального статуса получают только 5% кешбэка от суммы проигрыша. Поощрение начисляется на бонусный счет. И чтобы перевести его на реальный баланс требуется отыграть вейджер x20. Например, если гэмблер получил 200 рублей возвратом, необходимо совершить ставок на сумму 4000 рублей. На отыгрыш гэмблеру дается 1 день.

Статус Silver

Со статусом Silver игроки получают 10% в качестве кешбэка. Вейджер равен x15. Срок отыгрыша составляет 1 день.

Статус Gold

Игрокам начисляется возврат в размере 10% от суммы проигрыша. Для отыгрыша требуется покрыть вейджер x5 в течение 2 дней.

Статус Diamond

Клиенты также получают кешбэк в размере 10%. Однако вейджер при данном статусе аккаунта составляет x3. На отыгрыш дается 3 дня.

Отыграть кешбэк можно в определенных слотах, список которых указан на официальном сайте казено, в разделе “Бонусы”.