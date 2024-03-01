Кешбэк в Jozz
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Cashback в казино Jozz

Размер бонуса
Размер бонуса: 5%-10% (зависит от статуса)
Частота
Частота: каждую субботу
Активация
Активация: самостоятельная
Вейджер
Вейджер: нет
Срок действия
Срок действия: 7 дней
Рейтинг пользователей

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Условия кешбэк-бонуса в Jozz

Все игроки Jozz Casino могут каждую неделю получать поощрительный кешбэк бонус. Он начисляется каждому игроку, который в течении недели остался в проигрыше.

Начисление кешбэка у Jozz Casino происходит в каждую субботу 01:00:00 UTC (по гринвичу), по МСК это будет 5 часов утра.

Время, за которое происходит расчет кешбэка в казино Jozz – 1 неделя (с субботы по пятницу).

Размер кешбэка в Jozz зависит от статуса:

  • New, Player – 5%;
  • Silver, Gold – 7%;
  • Vip – 10%.

Получить возврат средств могут только те игроки, кто в течении недели сделал депозитов не менее 15$, 15€, 1000 рублей. Если количество депозитов будет меньше, то кешбэк Вы не получите.

Формула расчета cashback в Jozz Casino: ((количество депозитов с субботы по пятницу) – (количество выводов за неделю + остаток денег на счете)) * (процент статуса игрока).

Начисление бонуса кешбэк производится реальными деньгами, никакого вейджера нет, так что деньги можно вывести сразу.

Для получения кешбэка в Jozz Casino потребуется его активировать в разделе бонусы. Если в течении 7 дней не произойдет активация, то он сгорит.

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