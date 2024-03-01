Казино JVSpin

Условия кешбэк-бонуса в JVSpin

Все зарегистрированные пользователи могут рассчитывать на кешбек, который начисляется за проигрышные ставки. Размер начисления зависит от активного уровня лояльности. Все новые пользователи автоматически получают первый уровень - Медный. На нем кэшбэк составляет 5%. Например, отыграв один спин по ставке 100р клиент получит 5р.

Чем выше уровень лояльности, тем больше % возврата. Чтобы повысить его, необходимо набирать очки опыта. Они выдаются за совершенные ставки, причем на каждом уровне действует определенный множитель, по которому происходит расчет. Например, на уровне Бронзовый действует коэффициент 150, и на него умножаются все ставки перед конвертацией в поинты. Если игрок совершает спин со ставкой 10 руб, то по итогу он получит 1500 очков.

Максимальный процент кэшбэка активируется на седьмом уровне - Бриллиантовом. На этом этапе он составляет 11%. При наборе 75 000 000 очков гэмблер переходит на восьмой уровень - Статус VIP. На этой ступени кешбек составляет от 0,05% до 0,25%. Однако теперь клиент будет получать возврат не только с проигрышных ставок, а со всех. Значение кешбека на этом уровне также зависит от типа используемых игр.

Получать кэшбэк пользователь может раз в 7 дней. Для этого нужно перейти в раздел “VIP кэшбэк”, нажать на кнопку “Рассчитать сумму кешбека”, а затем кликнуть на “получить”.