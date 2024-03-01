Условия кешбэк-бонуса в Kent

В казино Kent игроки могут рассчитывать на еженедельные поощрения в виде кешбэка. Cashback начисляется каждый понедельник в 01:00 (UTC). Забрать бонус можно с понедельника по среду.

Чтобы игрок мог получить поощрение, требуется, чтобы за последний расчетный период сумма ставок была больше, чем объем выигрышей. Также необходимо, чтобы гэмблер был “в минусе“ за все время.

Cashback начисляется на бонусный счет. Чтобы перевести его на реальный баланс, требуется закрыть вейджер. На отыгрыш дается 24 часа.

Размер кешбэка и вейджер зависят от статуса аккаунта:

статус Bronze - кешбэк 5-10%, вейджер - x15;

Silver - кешбэк 5-10%, вейджер - x10;

Gold - кешбэк 5-10%, вейджер - x5;

Platinum - кешбэк 5-10%, вейджер - x3;

Emerald - кешбэк 11%, вейджер - x3;

Ruby - кешбэк 12%, вейджер - x3;

Sapphire - кешбэк 13%, вейджер - x2;

Diamond - кешбэк 14%, вейджер - x1;

Vibranium - кешбэк 15%, вейджер - x1.

Стоит обратить внимание на то, что у последних двух статусов множитель отыгрыша равен x1. Это значит, что гэмблеру на ставках требуется закрыть только размер Cashback. Отыгрыш возможен в определенных играх, список которых представлен в разделе бонуса.