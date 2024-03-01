Cashback в Pin-Up
Условия кешбэк-бонуса в Pin-Up
В казино PinUp существует система кэшбека, благодаря которому клиенты могут вернуть часть потраченных средств в случае неудачной ставки. CashBack в данном казино выдается только за ставки Экспресс, причем процент возврата зависит от количества выбранных событий.
Чтобы получить минимальный процент от ставки обратно на свой счет, требуется выбрать минимум 4 события. Максимальный размер CashBack в казино PinUp составляет 55%. Для его получения клиент должен отметить от 20 событий. Минимальная ставка составляет 300, а коэффициент события, на которые распространяется кэшбек, равен 1,5 и выше.
Если Экспресс пользователя удовлетворяет всем условиям, то при осуществлении ставки в билете требуется выбрать опцию CashBack. Если ставка не сыграет, то пользователь получит соответствующий процент на счет сразу после ее закрытия.
В том случае, когда одно из событий Экспресса было отменено, или был осуществлен возврат, оно не учитывается при начислении CashBack. Например, если клиент сделал ставки на 9 событий, и за одно получил возврат, кэшбек будет рассчитываться на основе 8-ми оставшихся.
Важно отметить, что администрация казино PinUp по своему усмотрению может отменить действие бонуса или остановить его на любой временной период.
Таблица CashBack в казино PinUp
|
Количество событий в Экспрессе
|
Процент кэшбека
|
4-5
|
5%
|
6-7
|
10%
|
8-9
|
15%
|
10-11
|
20%
|
12-13
|
25%
|
14-15
|
30%
|
16
|
35%
|
17
|
40%
|
18
|
45%
|
19
|
50%
|
от 20
|
55%
Еженедельный Кэшбек
- Размер бонуса: 5% - 10% (зависит от суммы проигрыша);
- Частота: 7 дней;
- Активация: самостоятельная;
- Вейджер: x3;
- Срок действия: 3 дня.
Клиенты казино Pin Up могут рассчитывать на еженедельный кэшбек. Каждый понедельник, начиная с полуночи, пользователи могут вернуть до 10% от чистого проигрыша за прошлую неделю.
Процент возврата зависит от суммы:
- от 1000 - 5%;
- от 5000 - 7%;
- от 25 000 - 10%.
Максимальный множитель выигрыша, который можно получить за кэшбек, равен x10. Например, если клиент получил 300 кэшбека и выиграл во время спинов 4000, то на его аккаунт поступит только 3000.
Вейджер кешбека составляет х3, а отыграть его требуется в течение трех суток. Максимальный размер возможного кэшбека составляет 200 000. Таким образом, его размер перестает увеличиваться, если проигрыш превышает 2 000 000. Максимальная ставка, при которой засчитывается отыгрыш, равна 300.