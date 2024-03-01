Кешбэк в Pin-Up
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Cashback в Pin-Up

Размер бонуса
Размер бонуса: 5% - 10%
Частота
Частота: 7 дней
Активация
Активация: самостоятельная
Вейджер
Вейджер: X3
Срок действия
Срок действия: 3 дня
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Условия кешбэк-бонуса в Pin-Up

В казино PinUp существует система кэшбека, благодаря которому клиенты могут вернуть часть потраченных средств в случае неудачной ставки. CashBack в данном казино выдается только за ставки Экспресс, причем процент возврата зависит от количества выбранных событий.

Чтобы получить минимальный процент от ставки обратно на свой счет, требуется выбрать минимум 4 события. Максимальный размер CashBack в казино PinUp составляет 55%. Для его получения клиент должен отметить от 20 событий. Минимальная ставка составляет 300, а коэффициент события, на которые распространяется кэшбек, равен 1,5 и выше.

Если Экспресс пользователя удовлетворяет всем условиям, то при осуществлении ставки в билете требуется выбрать опцию CashBack. Если ставка не сыграет, то пользователь получит соответствующий процент на счет сразу после ее закрытия.

В том случае, когда одно из событий Экспресса было отменено, или был осуществлен возврат, оно не учитывается при начислении CashBack. Например, если клиент сделал ставки на 9 событий, и за одно получил возврат, кэшбек будет рассчитываться на основе 8-ми оставшихся.

Важно отметить, что администрация казино PinUp по своему усмотрению может отменить действие бонуса или остановить его на любой временной период.

Таблица CashBack в казино PinUp

Количество событий в Экспрессе

Процент кэшбека

4-5

5%

6-7

10%

8-9

15%

10-11

20%

12-13

25%

14-15

30%

16

35%

17

40%

18

45%

19

50%

от 20

55%

Еженедельный Кэшбек

  • Размер бонуса: 5% - 10% (зависит от суммы проигрыша);
  • Частота: 7 дней;
  • Активация: самостоятельная;
  • Вейджер: x3;
  • Срок действия: 3 дня.

Клиенты казино Pin Up могут рассчитывать на еженедельный кэшбек. Каждый понедельник, начиная с полуночи, пользователи могут вернуть до 10% от чистого проигрыша за прошлую неделю.

Процент возврата зависит от суммы:

  • от 1000 - 5%;
  • от 5000 - 7%;
  • от 25 000 - 10%.

Максимальный множитель выигрыша, который можно получить за кэшбек, равен x10. Например, если клиент получил 300 кэшбека и выиграл во время спинов 4000, то на его аккаунт поступит только 3000.

Вейджер кешбека составляет х3, а отыграть его требуется в течение трех суток. Максимальный размер возможного кэшбека составляет 200 000. Таким образом, его размер перестает увеличиваться, если проигрыш превышает 2 000 000. Максимальная ставка, при которой засчитывается отыгрыш, равна 300.

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