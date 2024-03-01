Условия кешбэк-бонуса в Play Fortuna

Для каждого игрока в казино Play Fortuna предусмотрен дополнительный бонус в виде кешбэка. Cashback – это возврат игроку части проигранных денег.

Размер кешбэка в Play Fortuna зависит от статуса :

Iron, Bronze – 4%;

Silver, Gold – 5%;

Platinum – 6%;

Diamond – 7%.

Начисление бонуса cashback происходит каждую неделю в ночь с четверга на пятницу в 00.00 UTC (по гринвичу) по Москве это будет +4 часа, то есть в 4 часа утра.

Расчет кешбэка в казино Play Fortuna происходит по формуле: ((количество депозитов за последнюю неделю) – (количество выводов за последнюю неделю + остаток на счете)) * % (какой у Вашего статуса). Проще говоря Вам возвращают часть Вашего чистого проигрыша за неделю.

Есть одно ограничение, если размер кешбэка получился меньше: 1$, 1€, 60 рублей (в зависимости от валюты в которой Вы играете), то он начислен не будет.

Для того чтобы получить cashback, Вам нужно будет перейти в раздел бонусы и его самостоятельно забрать. Если Вы в течении недели его не заберете, то спустя неделю (в случае если Вы будете играть) он обновится на новый.

Если Вы вообще перестали играть в этом казино, то спустя неделю кешбэк будет аннулирован.

Возврат части проигранных денег в онлайн казино Play Fortuna производится без вейджера, то есть при желании Вы сразу сможете поставить эти деньги на вывод.

Никаких дополнительных ограничений на кешбэк в казино Плэй Фортуна не накладывается, Вы получаете реальные деньги со своего проигрыша. Вейджера нет, лимитов тоже никаких нет.