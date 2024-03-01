Условия кешбэк-бонуса в Sol

Клиенты казино Sol, которым за последнюю неделю не повезло, и они остались в минусе, могут рассчитывать на Cashback. Расчет и зачисление Cashback происходит в автоматическом режиме, каждую среду, с 09:00 до 10:00 UTC.

Для того, чтобы претендовать на данное поощрение, пользователь за расчетный период должен совершить ставок на 5000 рублей больше, чем совокупный размер его выигрышей за то же время.

Размер Cashback зависит от суммы проигрыша за неделю:

от 5000 до 10 000 рублей - 4%;

от 10 001 до 25 000 рублей - 5%;

от 25 001 до 50 000 рублей - 6%;

от 50 001 до 100 000 рублей - 7%;

от 100 001 до 200 000 рублей - 8%;

от 200 001 до 500 000 рублей - 9%;

от 500 000 рублей - 10%.

Кешбэк начисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести его на основной счет, требуется закрыть вейджер x5. Например, если Cashback составил 750 рублей, то для отыгрыша требуется сделать ставок на сумму 3750 рублей. Закрыть вейджер необходимо в течение 72 часов с момента получения поощрения.

В казино Sol действуют общие правила для получения Cashback: