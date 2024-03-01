Постоянные пользователи казино SpinBetter могут рассчитывать на регулярный возврат средств в виде кешбека за проигранные ставки. Такие поощрения позволяют вернуть часть суммы и попытаться снова сорвать джек-пот.

Размер кешбека зависит от уровня аккаунта. Всего в системе SpinBetter существует 8 уровней:

Уровень Очки опыта Коэффициент Кешбэк Медный 0 100 5% Бронзовый 300 000 150 6% Серебряный 1 000 000 200 7% Золотой 2 000 000 250 8% Рубиновый 5 000 000 300 9% Сапфировый 15 000 000 350 10% Бриллиантовый 25 000 000 400 11% VIP-статус 75 000 000 450 0,05% - 0,25%

После того, как человек зарегистрирует аккаунт и сделает первый депозит, ему автоматически присвоится первый уровень - Медный. На этом этапе гэмблер будет получать 5% на счет от суммы проигранных ставок. К таковым относятся все спины, за которые не начислился какой-либо выигрыш. Например, если при ставке в 100р пользователь получил 50р за спин, кешбек начисляться не будет, несмотря на то, что он остался в минусе на 50р.

Последний уровень - VIP-статус, является исключением. При нем клиент получает кешбек за любые ставки, даже за прибыльные.

Размер кешбека зависит от типа игры параметров:

игровые автоматы - 0,25%;

настольные игры - 0,05%;

игры с живыми дилерами - 0,1%;

лотереи - 0,2%;

киберспорт - 0,2%.

Кешбек при VIP-статусе ниже, чем даже на первом уровне лояльности, однако важно понимать, что он начисляется даже за выигрышные спины.

Чтобы повысить уровень аккаунта, требуется совершать депозиты и играть в различные игровые автоматы. Такая активность начисляет опыт на аккаунт. Например, если клиент совершит ставки на сумму в 1000 евро, на аккаунт будет начислено 100 000 очков. Также чем выше уровень, тем быстрее копится опыт на аккаунте. Это обусловлено более высоким коэффициентом, который растет с каждым новым уровнем. Например, у Рубинового уровня коэффициент составляет 300. Это значит, что при совершении ставок на 100 евро пользователь получит 30 000 очков.

В личном кабинете имеется калькулятор рассчета кешбека. Благодаря нему клиент может в любой момент узнать точную сумму, которую он получит на аккаунт при ближайшем начислении данного бонуса. Чтобы средства поступили на счет, нужно нажать на кнопку “Получить”, после этого они тут же станут доступны. Зачисление кешбека доступно раз в 7 дней.