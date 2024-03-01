О провайдере Caleta Gaming

Caleta Gaming – известный разработчик программного обеспечения для азартного рынка, основанный в 2013 году. Компания располагает большим портфолио, включающим десятки ярких и интересных слотов, а также бинго, кено и лото. При разработке игровых автоматов провайдер делает упор на существующие и новые технологии.

Выпускаемые игровые автоматы характеризуются разными тематиками. В коллекции сложно найти слоты с одинаковой сюжетной линией и символами. Это указывает на стремление производителя разрабатывать каждый продукт буквально с нуля. В характеристиках автоматов преобладает качественная трехмерная графика, тематическое звуковое сопровождение.

Фирменный знак разработчиков – мультяшный стиль, детализация, красочность которого способна соревноваться с мультипликационными продуктами от Дисней. Также провайдер акцентирует внимание игроков на бонусных опциях слотов. В автоматах присутствуют фриспины, бонусные игры, специальные символы, множители. Причем в одной игре гемблера ждет не одна, а несколько функций, позволяющих выиграть крупные денежные вознаграждения.

Лицензирование

Компания Caleta Gaming работает официально, а ее деятельность регулируется комиссией по азартным играм Кюрасао. Также провайдер имеет ряд других лицензий, выданных регуляторами из разных стран. Продукция тестируется ведущими лабораториями, и только после этого попадает на страницы казино. Конечный пользователь может быть уверен, что имеет дело с честными слотами, работающими на основе генерации случайных чисел.

Программное обеспечение

В первые годы деятельности разработчик выпускал слоты на базе технологии HTML5, что позволило ему предложить казино универсальные игровые продукты, запускающиеся с разных устройств и операционных систем.

В 2017 года бренд презентовал фирменную платформу Caleta GP5, построенную с учетом базы HTML5. Ее задача – сократить время разработки игровых автоматов, а также улучшить качество услуг, предоставляемых сторонними разработчикам. Через два года провайдер Caleta Gaming выпустил системы RGS и RNG.

Эти технологии поспособствовали быстрой и беспроблемной интеграции слотов на площадки казино. Особое внимание уделено безопасности данных пользователей. Разработчик внедряет сложные системы шифрования, защищающие данные игроков от утечки и вмешательства третьих лиц.

Сегодня бренд тесно сотрудничает с ведущими провайдерами, занимается совершенствованием алгоритма интеграции игр на площадки, регулярно обновляет коллекцию автоматов.

Интересные слоты

Astro Wild (RTP – 96.63%)

Игровой автомат приглашает гемблера отправиться в космическое путешествие. Задача – противостоять захватчикам и спасти планету от погружения во тьму и хаос. Для облегчения задачи в системе слота предусмотрен дикий символ и вайлды, способные повысить шансы и увеличить выигрыши. Интегрированы и множители, работающие в диапазоне от x1 до x100.

Viking Madness (RTP – 96%)

В слоте реализована эффектная атмосфера, связанная с викингами, поверьями и легендами Скандинавии. Игроку необходимо исследовать новый мир и найти древние сокровища. В игре есть Wild, Scatter, рискованный раунд с возможностью выбрать приз. Также есть бесплатные вращения и множитель, увеличивающий прибыль от ставки в два раза.

Ocean Richies (RTP – 96%)

Слот морской тематики приглашает в подводное путешествие, где предстоит исследовать дно океана и отыскать несметные сокровища. Первое, что обращает на себя внимание после запуска автомата, – красивое оформление – полупрозрачные барабаны, за которыми живут морские обитатели. Для повышения шансов на выигрыш предусмотрены дикие и вайлд-символы, фриспины и множители.