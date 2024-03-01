Сюжет Billion Llama in Vegas

Пикл был едва ли не гением среди лам! Собственно, что тут говорить – он даже именем обзавелся, в отличие от большинства сородичей, которые целыми днями только и делали, что жевали траву, пили вкусную водицу и спаривались, как последний раз. А Пикл не ограничивался одним лишь удовлетворением низменных инстинктов – у него была цель!

Сначала он заработал денег, фотографируясь с туристами. Люди не жалели хрустящих бумажек ради классного снимка! Пикл позировал, словно модель, пытаясь угодить каждому. К нему выстраивались чуть ли не толпами.

И вот ламе-модели удалось заработать кругленькую сумму. Деньги, все до последнего цента, пошли на покупку оборудования для майнинга. Что вы удивляетесь?! На дворе XXI век, в который не майнит только ленивый! Пикл был парнем трудолюбивым, поэтому он тоже последовал общему тренду.

Он снял квартиру, подключил оборудование, установил майнинг-клиент и доверил все остальное судьбе. В целом, все шло хорошо, правда, хозяева не переставали удивляться суммам в счетах на оплату электричества. Но коммунальные расходы целиком и полностью лежали на плечах жильца, поэтому они не предъявляли никаких претензий.

Через несколько месяцев в распоряжении Пикла было целое состояние. Он майнил биткоины, эфир и прочие криптоденьги, которые хорошо котировались. Правда, возникла одна проблема: заниматься обналом будучи ламой – очень непросто! В связи с определенным сложностями Пикл придумал хитрый план, в котором все нюансы закручивались вокруг одного из самых известных казино Вегаса, принимавшем криптовалюты.

Пикл выбрал удобный день и приехал в Вегас, чтобы разбогатеть. Он собирался поставить часть своей криптовалюты и выиграть обычные деньги, которые можно тратить везде, где угодно, в любых количествах и без ограничений. Ну, а если не выйдет, придется искать другие способы превращения криптовалюты в обычные доллары...

Пикл заглянул в то самое казино, надеясь сорвать большой куш. Среди всех доступных игр он выбрал покер, а затем пересел за стол для блэк-джека. Рулетку лама посчитал не слишком надежной – очень многое в ней зависит от везения, а кости и прочие развлечения ему просто не понравились.

Парнокопытный гость казино играл как бог. Остальные с интересом наблюдали, как лама «раздевает» игорный дом, скалясь шикарной улыбкой. Да, Пикл оказался весьма хорош в картах, что ни говори! В любви ему точно везти не будет... хотя с такими горами наличности, которые теперь принадлежали ему, можно плюнуть на поговорки и выбирать любых дам этого мира. Разумеется, только среди тех, которые не против провести время с ламой – развлечение, знаете ли, очень на любителя!

Пикл выиграл целую кучу денег. Всего один визит в казино потребовался ему, чтобы стать обладателем многомиллионного состояния! Потом Пикл заявился играть еще раз и тоже заработал кругленькую сумму. У него почти не осталось криптовалюты, зато самых обыкновенных долларов стало просто завались!

Вы хотите разбогатеть? Тогда занимайтесь майнингом! Ну или хотя бы играйте в казино! Конечно, есть определенный риск, но кто отказывается от этого благородного дела, тот пьет не шампанское, не коньяк или виски, а кефир какой-нибудь...