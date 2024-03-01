Сюжет Talismanes от Caleta Gaming

Вы слышали о лепреконе по имени Генри? Это тот славный малый, который появляется после радуги! В отличие от других рыжебородых собратьев он дарит самым быстрым сразу два горшка золота. Конечно, не каждый сможет поймать его, придется хорошенько постараться! В этом деле очень важна удача, а привлечь леди Фортуну на свою сторону вам помогут талисманы. Перед тем как пойдете ловить Генри, убедитесь в том, что у вас при себе есть все, что нужно. А мы сейчас расскажем, что потребуется для ловли богатенького пройдохи!

Во-первых, возьмите вороний глаз. Кто его знает, может вас сглазили и из-за маленькой порчи вы упустите Генри? А он – очень быстрый парень! Его скорость поражает и вызывает настоящий восторг у всех, кроме его возлюбленной. Она бы не возражала, если бы Генри был более медлительным при некоторых обстоятельствах, но, впрочем, это уже совсем другая история.

Во-вторых, вам потребуется подкова. Известный талисман привлекает деньги. Ну а в карманах Генри лежат они самые. К тому же в распоряжении лепрекона полно горшков, наполненных золотыми монетами до самого верха. А некоторые – так вообще с горкой! Подкова определенно поможет притянуть золото. Ну, а если что-то пойдет не так, то просто запустите этим талисманом Генри по голове! Шустрый карлик потеряет сознание и упадет – вот тогда его можно будет взять за жабры, да растрясти на золотишко по-полной!

Не плохо иметь при себе кроличью лапку. Это универсальный талисман на все случаи жизни, который питается силой земли. Поскольку ловить Генри вы будете на улице, она обязательно сработает. Уж там, где земли предостаточно, кроличья лапка покажет себя во всей красе.

Обязательно возьмите четырехлистный клевер! Придется поискать такой, однако потраченное время стоит того. «Четырехлистник» является универсальным талисманом для привлечения удачи, который прекрасно работает всегда и везде. Просто носите его в кармане. Инструкция предельно простая – дополнительных разъяснений не требуется даже идиотам!

Кстати, в другой карман можете положить японскую котейку. Нет, вам не надо ехать в Страну Восходящего солнца, покупать там кота, натаскивать его на лепреконов и потом спускать с поводка настоящего убийцу, который разорвет проклятого Генри... хотя это вполне рабочий вариант! Тем не менее, можно поступить проще: в один карман положите «четырехлистник», а в другой – кошку манеки неко. Помните, вам нужна та, у которой правая лапа поднята вверх – она привлекает деньги и будет хорошо работать в сочетании с подковой.

Вооружитесь необходимыми талисманами и дождитесь появления радуги. Вы же понимаете, что ловить Генри надо не в городе? Где-нибудь в деревне, на проселочной дороге... короче говоря, чтобы рядом не было никакой урбанистической атрибутики вообще! Ну и готовьтесь хорошенько побегать, потому что Генри – действительно очень быстрый парень.

Да, умники, которые хотят взять пистолет и подстрелить лепрекона, не заморачиваясь со всякими талисманами – вы подумали, как мертвый карлик сможет наколдовать два горшка золота? Вот именно, никак! Мертвый Генри совершенно бесполезен, поэтому, уважаемые стрелки, запасайтесь талисманами и научитесь бегать!