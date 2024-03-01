О партнерской программе

Партнерская программа CatAffs продвигает в интернете свои собственные бренды.

На данный момент это 3 бренда казино:

CatCasino, Gama Casino, Daddy Casino.

Какие ГЕО принимают?

В данной партнерской программе принимают игроков :

Россия.

Канада.

Германия.

Казахстан.

Беларусь.

Это основные ГЕО, с которых разрешено играть на сайтах казино Daddy, Cat, Gama.

Разрешенные источники трафика

Можно использовать практически любой источник трафика :

SEO;

Брендовое SEO — используется по согласованию;

Проводить стримы на любой стриминговой платформе;

Группы и аккаунты в социальных сетях;

Контекстная реклама;

Интеграция в видео на Telegram; YouTube; Тик Ток;

Email-рассылки;

Google Ads; ASO; UAC; схемы.

Исключение является - мотивированный трафик, а также контекстная реклама брендов продвигаемых онлайн казино.

Регистрация аккаунта партнера

При регистрации партнерам необходимо предоставить информацию о своем трафике, чтобы можно было сразу вносить изменения в свои цепочки.

Для регистрации необходимо заполнить следующие поля :

ввести электронную почту,

ввести пароль,

указать название компании (если Вы не представляете компанию, а работаете самостоятельно, то просто напишите в этом пункте “Home”, что по-английски значит дом,

указать полное имя и номер телефона,

указать полную информацию по своему источнику трафика,

оставить контакты Telegram или Skype.

Сотрудники партнерской программы проверят информацию и свяжутся с партнером для собеседования. Если информация подтвердится и все условия будут выполнены, аккаунт партнера будет активирован, и он сможет приступить к работе.

Вся информация о запущенных кампаниях содержится в личном кабинете. Вы можете отслеживать ее детально, по активности игроков отдельно для каждого казино.

Рекламодатель предоставляет партнерам необходимую для продвижения онлайн казино рекламную продукцию (баннеры, иконки лендинги и т.д., также Вы можете запросить необходимые материалы у менеджера). По запросу выдаются промокоды для розыгрышей.

Модели сотрудничества

В CatAffs есть разные варианты сотрудничества со своими партнерами:

Revshare.

CPA.

Hybrid.

Фиксированные оплаты.

Субпарнерство.

Заработок на Revshare

Если Вы хотите получать пожизненный доход, то стоит обратить внимание на данный метод заработка в партнерской программе CatAffs.

Размер выплат по ревшаре от 25% до 45%. RS зависит от количества новых активных игроков, доступна сразу после регистрации, без переноса отрицательного баланса, возможно сотрудничество на индивидуальных условиях.

Заработок на CPA

При работе по модели CPA существуют более жесткие требования к источнику трафика. Для перехода на данную модель сотрудничества необходимо обратиться к своему affiliate-менеджеру для уточнения условий заключения договора.

Заработок на Hybrid

Гибрид - условия получения и требования к трафику идентичны с моделью CPA. Для перехода на данные условия сотрудничества нужно обратиться к своему менеджеру за консультацией.

Все условия работы по CPA и Hybrid индивидуальны. Они станут для Вас доступны, только после консультации с согласования с Вашим менеджером.

Фиксированные оплаты

С партнерской программой CatAffs можно сотрудничать и по фиксированным оплатам, в простонародье – “фикса”. Например: Вы можете получить оплату за свой стрим. Размер фиксы зависит от размера Вашей аудитории.

Тут все решается индивидуально, Вам могут предложить как 10 000 рублей, так и 100 000 р., тут уже на усмотрение самой партнерки.

Заработок на Субаффилейтах

В CatAffs есть своя реферальная программа. Она действует без ограничения по времени. Вы всегда будете получать 5% от дохода своих субаффилиатов, которых привлекли для работы с данной партнерской программой.

Вывод денег из CatAffs

Отчетный период в CatAffs зависит от Вашего метода сотрудничества.

Как выплачивают по партнерке :

CPA. Выплата по СРА два раза в месяц с 1 по 5 число и с 15 по 20 число каждого месяца. RevShare. Частота выплат по RS один раз в месяц, с 1 по 5 число каждого месяца.

Минимальная сумма для вывода — €50. Можно договориться о выплатах по запросу.

Платежные системы

Доступны следующие варианты платежных систем :

Банковские карты;

Skrill и Skrill Rapid Transfer;

Paysafecard;

I-wallet;

Криптовалюты (BTC, ETH, LTC, XRP, USDT);

Astropay Card;

Interac;

EcoPayz;

Venus Point;

Zotapay;

Neosurf;

MuchBetter;

Idebit;

Neteller;

Mifinity.

Выбрать и привязать платежную систему необходимо в своем профиле CatAffs. Для получения заработанных денег Вам необходимо будет самостоятельно заказывать выплаты.

Информация о суммах, которые Вы заработали в данное партнерской программе по итогу отчетного периода будет приходить на Вашу электронную почту, указанную при регистрации.